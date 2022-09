El nuevo Calamocha estrena la temporada en casa ante el Binéfar

Por

Jumaya está listo para el estreno del Calamocha en liga. El equipo turolense debuta esta tarde (18:00 horas) ante el Binéfar en un primer compromiso exigente e ilusionante a partes iguales. El cuadro del Jiloca ya sabe lo que es empezar con buen pie, ya que la temporada pasada consiguió dos triunfos en los primeros dos duelos del curso. El gran arranque de los calamochinos invitó a pensar en que el equipo podía pelear por estar en los puestos altos de la tabla. Sin embargo, las buenas sensaciones del inicio liguero fueron un simple espejismo. El objetivo para esta campaña es emular, única y exclusivamente, el debut liguero del pasado curso para que ese impulso inicial sirva de trampolin durante el resto de la temporada. Sin embargo, los de Humberto Arto no lo tendrán nada sencillo ante uno de los “cocos” del grupo XVII de la Tercera RFEF, por lo que tendrán que demostrar que los mecanismos de la nueva maquinaria turolense están correctamente engranados.



Volver a empezar sumando de tres. Ese es el objetivo principal de un reformado Calamocha que arranca la competición ante su público en Jumaya con un enfrentamiento de altos vuelos. Tras una pretemporada exigente, el comienzo de liga será una continuación en cuanto a niveles de dificultad. El cuadro del Jiloca regresó de las vacaciones y se topó con tres difíciles compromisos oficiales. El convincente paso del equipo por la Copa RFEF fue de gran utilidad para apretar las tuercas desde el minuto uno. Sin embargo, de tanto apretar la reducida plantilla se pasó de rosca y lo acabó pagando a mitad de la preparación. Ahora, con las cuestiones mecánicas solventadas, el bloque dirigido por Humberto Arto tendrá que volver a poner sobre el tapiz la entrega mostrada en esos primeros duelos coperos, aunque en esta ocasión con un mayor acierto a portería y con las bases del proyecto mucho mejor asentadas. Con todas sus piezas Para el primer enfrentamiento de la temporada, el nuevo técnico calamochino podrá respirar tranquilo respecto a disponibilidad de sus jugadores. Durante la pretemporada, la escasez de componentes generó muchas dificultades al cuerpo técnico. No obstante, con la puesta en marcha de la competición oficial todos los jugadores están a punto para formar parte del primer once del curso. Para el partido de esta tarde, Arto recupera a los tres ausentes del último amistoso de preparación. Utrilla ya ha regresado de su luna de miel por lo que el ténico ya podrá alinearlo de inicio, como hizo en varios de los partidos de pretemporada. Además, el entrenador del cuadro del Jiloca también recupera a Otín, que no pudo jugar contra La Almunia por culpa de un esguince, y a Monge, Albajara y Nieto que sufrieron diversas molestias a lo largo de la temporada.



La única ausencia de cara al duelo contra el Binéfar será la del centrocampista Obere, que acumula una sanción de la temporada anterior y tendrá que ver el estreno de sus compañeros desde la grada de Jumaya. Un rival de gran dificultad Si los estrenos ya de por sí suelen ser complicados, tener enfrente a un rival como el Binéfar en el primer duelo de la temporada todavía dificulta más la situación. El cuadro oscense, que la pasada campaña disputó las semifinales por el ascenso a Segunda RFEF, llega al estreno liguero después de completar una pretemporada casi perfecta. El equipo dirigido por David Giménez disputó cinco amistosos de preparación y no cosechó ninguna derrota. Su actuación en la Copa RFEF pasó más desapercibida, ya que tropezó ante el Caspe y el Atlético Monzón y solo pudo sumar los tres puntos contra el Barbastro.



De cara a esta nueva temporada, el Binéfar tratará de repetir la buena actuación del año pasado, aunque en esta ocasión tratará de certificar el ascenso. Ese es el objetivo principal de un equipo al que Humberto Arto consideró “candidato a dar el salto a la Segunda RFEF”. El técnico del Calamocha destacó de su próximo rival el gran potencial ofensivo del que dispone. “Tienen a dos de los mejores delanteros de la categoría”, aseguró el preparador del cuadro del Jiloca. Y no se equivocó, ya que César Sanagustín es el gran referente en la parcela ofensiva del Binéfar. Durante la temporada pasada, el delantero anotó 24 dianas y se convirtió en uno de los mejores artilleros de la competición. La defensa calamochina tendrá que cometer muy pocos errores para tratar de detener a uno de los amantes del gol de la Tercera RFEF. Un grupo reducido e igualado Todo apunta a que el grupo XVII, que echó a rodar ayer, será uno de los más parejos de toda la categoría. Entre los dieciseis equipos que lo conforman se encuentran grandes favoritos al ascenso y muchos otros dispuestos a dar batalla. Solo diez clubes repiten en un grupo en el que el Huesca B y el Ejea son los principales rivales a batir tras caer desde la Segunda RFEF. En el otro lado de la balanza, el Utrillas, el Tamarite y el Almudevar lograron el ascenso director y pelearán por mantener la categoría. El último contrincante del Calamocha en pretemporada, La Almunia, logró el último puesto en un grupo complejo y muy reducido en el que los de Humberto Arto tendrán que mostrar su mejor versión. “Nunca habíamsos jugado una competición con tan pocos equipos. Habrá una gran igualdad”, confesó el nuevo director de orquesta del conjunto de Jumaya.