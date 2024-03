El Calamocha repite en Jumaya ante el último clasificado de la categoría

Por

Sin apenas tiempo para descansar, al Calamocha le toca vestirse de corto hoy para recuperar el partido del fin de semana del 17 de marzo, que no se disputó debido a la celebración de la Copa Regiones que, además, dejó a Aragón como campeona del trofeo. En este sentido, el Calamocha repite en Jumaya y, esta vez, ante un rival más asumible, pues el equipo que dirige Sergio Lagunas se verá las caras ante el Cariñena, el colista del grupo, que apenas ha conseguido 13 puntos y tres victorias en lo que va de campeonato.



Así pues, sobre el papel, al Calamocha se le presenta una buena oportunidad para sumar de tres y continuar centrado en su objetivo de alcanzar los puestos de play-offs. Debido al poco tiempo transcurrido respecto al anterior partido, las bajas para este choque son prácticamente las mismas que ante el Binéfar, es decir, Lagunas no podrá contar con Adán Pérez ni con Oberé, ambos apartados por lesión, continúan las dudas con Cavero, por dolores musculares, y se le suma la posible baja de Tenorio, también con molestias.



La semana atípica continúa para el Calamocha (y los demás equipos del grupo, excepto Utrillas y Belchite), y es que la celebración de la Copa Regiones los apea de su descanso de Semana Santa y les toca volver a calzarse las medias apenas dos días después de haber disputado su último encuentro. En dicho encuentro, el Calamocha salvó los muebles ante el Binéfar con un empate que les permite mantenerse en su buena dinámica, aunque no contribuye a engrosarla.



Y es que en las últimas jornadas el Calamocha ha conseguido abandonar el mal momento por el que pasaban e instaurarse en una dinámica más positiva de resultados, pero también es cierto que la victoria se le ha resistido en las últimas dos jornadas. No obstante, la que viene a continuación se presenta como una oportunidad de oro para regresar a la senda del triunfo, ya que el cuadro del Jiloca tendrá delante a un equipo en crisis, que apenas ha ganado tres partidos en los veintiséis que ya se han disputado en la categoría.



El Cariñena ya sufrió horrores la campaña pasada para quedarse en la categoría, y es que ya entonces no era tampoco capaz de tener resultados positivos, es más el equipo consiguió sujetar la permanencia gracias a la ampliación de la liga de 16 equipos a 18. Este año su situación no es muy diferente, ya que los resultados positivos continúan siendo una asignatura pendiente y el equipo sigue sin salir de la zona de descenso. Un descenso del que este año parece que nada ni nadie podrá salvarlo. Sin embargo, pese a todo esto, el Cariñena es un equipo aguerrido que sale a competir todos los partidos, por lo que los calamochinos deberán ir con pies de plomo para evitar sorpresas indeseadas. Precedente Los mismos calamochinos pueden dar buena cuenta del carácter aguerrido de sus rivales este fin de semana, y es que, en el partido de ida, los de Lagunas tuvieron que sudar tinta para salir de allí con los tres puntos bajo el brazo. El Cariñena se adelantó hasta en dos ocasiones y los del Jiloca tuvieron que hacer de tripas corazón para consumar una remontada a pocos minutos del final con un Fonsi Nadales imperial que anotó los tres goles del equipo calamochino (2-3). De esta manera, los de Lagunas afrontan una oportunidad de oro para volver a sumar de tres, pero deberán mantener la cabeza fría para evitar que la teoría, como muchas veces ocurre, se vea superada por la práctica.