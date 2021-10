El Calamocha se lanza a la caza de las buenas sensaciones en Utebo

Por

Recuperar el sabor de la victoria es el objetivo del Calamocha para esta semana que, en jornada de sábado, le enfrentará hoy al Utebo en el terreno de juego de Santa Ana a las 17:00 horas.



Los pupilos de Sergio Lagunas tratarán de volver a la senda de la victoria después de haber cosechado dos resultados negativos en los últimos dos partidos, en Jumaya: La semana pasada frente al Atlético Monzón y la anterior en su visita a La Platera contra el Cariñena. Un sinsabor que se prolongaría más en el tiempo tras el marcador de 2-4 que encajó en Jumaya tres jornadas atrás contra el Barbastro pero que la decisión del Juez de Competición, aceptando las alegaciones del club del Jiloca sobre la alineación ilegal de doce jugadores durante la segunda mitad, que le dio los tres puntos a los calamochinos.



En frente, el Utebo atraviesa un momento dulce y ha logrado puntuar en sus últimos tres partidos venciendo al Santa Anastasia en casa y al Belchite en El Tejar, y tras firmar tablas en Illueca.



Uno y otro buscarán los tres puntos frente a un rival directo, ya que Utebo y Calamocha se suceden en la clasificación con 11 y 10 puntos, respectivamente, tratando de no perder la estela de los equipos de cabeza. La estadística juega en contra de los hombres de Lagunas, que hasta la fecha no han logrado nunca someter a los zaragozanos.



El entrenador del Calamocha, Sergio Lagunas, no escondía ayer tras el último entrenamiento antes del día del partido, el respeto que le infunde un contrincante como el Utebo y afirmaba que “es un rival peligroso”, del que recordó que “el año pasado jugó el playoff” y en esta temporada le ha dado “continuidad” a la plantilla “casi al completo”, lo que le convierte en un contrincante “muy difícil” que se prevé que vaya creciendo durante la temporada.



“Igual que nosotros (el Calamocha”, que tenemos que ir a más, ellos también tienen que ir a más”, aseguró Lagunas en referencia al encuentro de esta tarde.



El técnico del equipo del jiloca destacó que la empresa se complica más por jugar en Santa Ana, donde el Utebo no ha perdido todavía esta temporada. Los zaragozanos han vencido al Caspe (2-0) y al Santa Anastasia (2-1) y han firmado tablas con Binéfar (1-1) jugando como local.



Las estadísticas no hacen si no reforzar la idea de que el Calamocha tendrá que sufrir para lograr los puntos del desplazamiento de esta semana. De los tres partidos que el Utebo ha jugado en Santa Ana no ha perdido ninguno, habiendo sumado siempre como local. Mientras, el Calamocha solo ha puntuado en la mitad de sus salidas con la victoria frente al Belchite (0-3) y el empate logrado en la Ciudad Deportiva contra el Deportivo Aragón. Los otros dos compromisos se saldaron con derrota calamochina ante el Illueca y el Cariñena, ambos por el resultado de 1-0. Sin embargo, el técnico de Jumaya restó ayer importancia a la historia de la competición y aseguró que “cada partido es una historia”, asegurando que sus jugadores viajarán a Utebo con el ánimo de regresar con los tres puntos debajo del brazo. Corrección de errores El Calamocha lleva tres semanas tratando de enmendar algunos errores de juego que le han costado malos resultados. Un trabajo que se ha intensificado después de la derrota del pasado domingo frente al Barbastro para corregir las faltas de concentración y la resolución de jugadas a balón parado, que les han hecho encajar numerosos goles en las últimas jornadas. “Lo hemos hablado, lo hemos entrenado y hemos corregido varias cosas”, resaltó el técnico del Calamocha, que afirmó ayer que han “cambiado la forma de defender el balón parado” confiando en que los nuevos sistemas den sus frutos este mismo fin de semana.



Además, el Calamocha podrá contar con todos sus efectivos después de una semana en la que no ha habido visitas a la enfermería. Y aunque en los últimos días el equipo de Jumaya ha firmado la baja de Jorge Durán, el técnico del Calamocha aseguró ayer su intención de “dar minutos” al delantero Javi Lanzuela, que regresa a Jumaya.



Solo Barbero se perderá el partido en cumplimiento de la sanción de dos partidos que le ha impuesto el Comité de Competición tras ser sancionado el pasado domingo con una cartulina roja en la recta final del partido.