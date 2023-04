El Calamocha se marcha con las manos vacías de Almudévar pese a merecer más (1-0)

Por

El CF Calamocha mereció mejor premio en su visita a una necesitada AD Almudévar, pero no acertó a definir ninguna de las claras ocasiones que tuvo, especialmente en la segunda parte, y a los locales les bastó con el solitario gol conseguido por Vera en la parte final del primer periodo para sumar tres puntos que le aúpan a puestos de play-off de ascenso.



Con un once inicial bastante reconocible donde la portería la ocupaba el joven Miralles, el Calamocha de Sergio Lagunas saltó al césped jugando en contra del fuerte viento reinante en la comarca de La Plana, pero eso no le impidió comenzar el enfrentamiento mejor que su rival. Así, acaso liberado por la falta de presión de jugarse la permanencia en la categoría, el conjunto del Jiloca entró mejor al partido que su rival, interpretando con rapidez el mejor juego para sus intereses.



Los visitantes se hicieron con el control de la pelota y esa mayor y mejor posesión les permitió jugar el partido en campo contrario, merodeando el área con asiduidad y generando al menos un poco de inquietud en acciones, principalmente a balón parado, que no siempre estuvieron bien resueltas o ejecutadas, pero que sí tuvieron su peligrosidad. La mejor de todas las acciones de ataque en el primer tramo del partido se vería poco antes de cumplirse el minuto diez de juego con un remate de cabeza de un activo Falo que se marchó arriba por muy poco.



Sin embargo, ya se sabía que quien se jugaba más en el envite era el Almudévar, pues los oscenses todavía tienen opciones de play off de ascenso, y como era de esperar, con el correr del cronómetro los pupilos del entrenador local, Carlos Gallego, comenzaron a revertir ese ligero dominio calamochino y la contienda se igualó bastante más.



Superado el ecuador de la primera parte, los anfitriones confirmaban su mejoría con una primera llegada colectiva que bien pudo acabar en la red, pero la finalización de Ainoza se topó con un defensa que despejó el peligro y todo quedó en nada.



El Almudévar cada vez apretaba más y a la media hora el Calamocha se revolvió con un intento lejano pero muy peligroso de Nieto que Albero atrapó en dos tiempos con ciertos apuros. Sin embargo, los locales comenzaron a sumar acciones a balón parado a cargo de un Gracia Pena que pudo marcar de falta poco antes de intervenir en el primero de la tarde. En el minuto 38, cuando el siete oscense finalizó una buena llegada con un disparo cruzado que Miralles despejó, pero cuyo rechace lo cazó Vera para apuntillar el gol para el Almudévar.



En la segunda mitad, el Calamocha retornó con ánimo renovado y al igual que en el inicio salió muy fuerte, sin embargo, el Almudévar no tardó en reaccionar y en los primeros diez minutos rozó el segundo gol, primero en un barullo enorme y después en una colada de Vera que abortó la zaga in extremis. Pero ahora el Calamocha jugaba con mucha más verticalidad, con una ambición que iría creciendo con el paso de los minutos y en gran parte gracias a los recambios de un Sergio Lagunas que, al final, terminó metiendo todo lo que tenía.



De hecho, nada más realizar su primer cambio, los suyos montaron una contra perfecta en la que Fuertes pudo marcar en el mano a mano ante un Albero batido, pero el remate terminó chocando contra los palos de la portería.

Con muchos espacios y cierto descontrol pues nadie mandaba, el final del encuentro sería bonito y emocionante, con muchas llegadas y alguna ocasión muy clara para los turolenses como una falta en la frontal de Fonsi que se fue lamiendo madera con Albero haciendo la estatua y otra de Falo en el segundo palo muy solo, donde un Albero salvador sacó a la esquina de manera milagrosa.



Sin embargo, y pese a que el Calamocha terminó encerrando a su rival en el área, el Almudévar sólo pudo sentenciar en una contra con mano a mano de David Pascual ante Miralles. Los de Lagunas se quedaron sin premio y los tres puntos se quedaron en La Corona.