Sergio Lagunas se reestrena en un banquillo con ansia de victoria

Tras una semana muy movida a orillas del Jiloca, Sergio Lagunas se reencuentras con la afición calamochina en su regreso al banquillo de Jumaya tras la destitución de Humberto Arto. La derrota ante el Huesca B, sexta de la temporada, supuso el cese del técnico y el retorno del artífice del ascenso a Tercera. Sin embargo, el reestreno de Lagunas llega en el momento más complicado de la temporada, ya que el conjunto turolense atraviesa una racha de nueve jornadas sin conocer la victoria, por lo que conseguir los tres puntos se ha convertido en una necesidad “primordial”, según el nuevo entrenador de la entidad. El que fuera director de orquesta del Calamocha hasta la temporada pasada vuelve renovado tras un tiempo de descanso en el que tanto él como su cuerpo técnico no se han desvinculado del fútbol aragonés. Sin embargo, no estar al mando de ningún conjunto le vino bien para renovarse y ahora pretende mostrarlo a lo mandos del Calamocha. “Siempre que un amigo pide ayuda hay que acudir. He tenido tiempo para descansar y renovarme y quiero resarcirme de mi anterior etapa en el club”, comentó un Sergio Lagunas que pese a “la ilusión, ganas y responsabilidad” con las que afronta este segundo periplo es conocedor de que la situación que atraviesa el club es complicada: “Sí que se puede salvar la situación, pero no va a ser nada fácil. Nos va a costar mucho. A la directiva le comenté que lo veía factible, pero que nos iba a costar”.



Para conseguirlo, el primer desafío es sacar los tres puntos ante un Almudévar que tampoco se encuentra en su mejor momento, ya que lleva una racha de cinco encuentros sin vencer. El nuevo técnico del Calamocha definió como “primordial” sacar los tres puntos ante el que él consideró “un rival directo”.



Las primeras sensaciones de Lagunas respecto a la renovada plantilla del equipo calamochino son positivas, al considerar que “son todos buena gente, que es lo primordial”. Además, la complicada dinámica que atraviesa el cuadro del Jiloca hace pensar al nuevo entrenador que los jugadores “están predispuestos a escuchar nuevas ideas”.



El refranero popular suele decir que a entrenador nuevo, victoria segura. Aunque Sergio Lagunas asegura que “eso no siempre se cumple”, espera que así sea para arrancar con buen pie su segunda etapa en la entidad calamochina y conseguir algo de oxígeno antes del parón navideño.