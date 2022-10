El Calamocha y el Utrillas suspenden su particular examen con el gol

Por

Los entendidos del balompié suelen decir que “sin gol no hay fútbol”. Esa es la sensación comienza a sobrevolar tanto Jumaya como La Vega. La falta de gol comienza a ser un problema serio para los dos representantes turolenses de la Tercera RFEF, que con las derrotas de la última jornada se colocaron en la mitad baja de la clasificación. El Calamocha es el segundo equipo menos goleador del grupo XVII, con solo tres goles en siete partidos. Una diana más ha anotado el Utrillas, por lo que se sitúa un peldaño por arriba que los del Jiloca en la tabla de equipos con menos tantos a favor de la competición. Ambos tratarán de poner soluciones a su falta de efectividad para salir victoriosos del derbi provincial que se disputa el domingo en Jumaya.



Los 7,32 metros de ancho por los 2,44 metros de alto que mide una portería de fútbol 11 reglamentaria son insuficientes para calamochinos y utrillenses. Pese a que ambos equipos comenzaron de manera diferente la competición, la falta de acierto se ha convertido con el paso de las jornadas en una preocupante losa que ha mermado notablemente a ambas escuadras.



El Calamocha arrancó mejor a pesar de la derrota inaugural en la que ya se quedó sin ver portería contraria. Las dos victorias seguidas, ambas por la mínima, ante el Atlético Monzón y el Barbastro hicieron pensar que el cuadro dirigido por Humberto Arto podía coger impulso para hacerse un hueco en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, acumular tres duelos seguidos sin enviar la pelota al fondo de la red supone un peso extra con el que es imposible mantenerse en lo alto.



El Calamocha solo ha anotado gol en dos de los siete encuentros que ha disputado por el momento. Casualidad o no, ese par de duelos acabaron con triunfo para el cuadro de Jumaya.



La historia en Utrillas es similar, pero diferente. El equipo minero ha tenido que hacer frente a un tourmalet inicial, que todavía no ha llegado a la cumbre, en el que ha tenido que verse las caras contra los equipos más potentes del campeonato. Ese hándicap le ha hecho caer a los puestos más peligrosos de la tabla. Sin embargo, sus registros goleadores no son muchos mejores que los de su rival en la próxima jornada. Los de Pitu Lerga han anotado cuatro goles, dos de ellos de penalti, en las siete primeras fechas de competición.



Aunque de las cuatro dianas conseguidas únicamente la conseguida ante el Robres en casa sirvió para puntuar, el Utrillas puede encontrar algo de esperanza en que todas ellas han sido anotadas por jugadores diferentes. Cuatro goles, cuatro anotadores, pero escasa efectividad. Ese puede ser el resumen de un cuadro minero que todavía no ha podido sumar de tres en su regreso a la Tercera RFEF.



El domingo los dos equipos turolenses de la categoría tendrán la oportunidad de volver a presentarse a un examen que por el momento ambos tienen suspendido. La convocatoria será conjunta, en el campo de Jumaya y a partir de las 16:00 horas. El que consiga un aprobado se llevará los tres puntos y el honor de ser el vencedor de un derbi provincial que no se da desde la temporada 2014-2015, cuando el Calamocha venció al Utrillas en La Vega por dos goles a cero, casualmente en la jornada siete al igual que en esta ocasión.