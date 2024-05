El CD Teruel cae ante Unionistas y se complica la permanencia (1-2)

Por

Jugó toda la segunda parte con uno más, pero aun así el CD Teruel no pudo remontar la doble ventaja que cazó Unionistas en dos llegadas aisladas pero bien hiladas con las que el cuadro salmantino se lleva los tres puntos de Campo Pinilla. Derrota dura del equipo turolense, que se acuesta a la misma distancia de la permanencia, dos puntos, gracias a la derrota que cosechó también Sestao en su partido ante el Deportivo de la Coruña.



Empezó mandando, y marcando, Unionistas, que se adaptó bien a la tarde primaveral, al movimiento táctico de Jardiel colocando a Isma por delante de la defensa, y sobre todo a los nervios iniciales de los jugadores del Teruel, responsabilizados por lo que había en juego. En el minuto doce, Slavy colocaba la bola en la red de Taliby tras un buen servicio del lateral zurdo charro, Ekaitz; sube con moderación el 15 unionista, pero lo hace con criterio y hace daño.



Tardó diez minutos en despertar el Teruel tras el tanto visitante, y tampoco reaccionó con demasiado ahínco; estuvo más cerca el cero a dos, que casi se lo anota Arnau tras un pase de la muerte de Gómez. Armó Aparicio un par de buenos acercamientos por banda, pero el último pase, como en Fuenlabrada, lastró a los mudéjares, poco precisos en la suerte de la búsqueda del gol.



Volvería a tener el cero a dos Unionistas en un balón que no embocó Rastrojo, pero el ímpetu del cuadro salmantino, muy motivado a pesar de su tibia clasificación en la tabla, le dejó con uno menos tras un temerario golpe de Álvaro Gómez a Arnau. Con uno más, el Teruel afrontaba la segunda parte en busca de la remontada.



Y la tuvo en sus botas. No estuvo muy preciso ni brillante el cuadro de Jardiel, pero la entrada de Alastuey tras el descanso le dio presencia aprovechando la inferioridad charra. En el primer cuarto de hora tras la reanudación armó tres claras el Teruel, en botas de Gabarre por dos veces, la segunda de taco en área pequeña. La tercera, la más nítida, la marró Pascual en área grande tras centro de Arnau.



Pero soltó dos contras Unionistas que le pusieron el partido en camino. La primera, Rastrojo mano a mano con Taliby, asustó al cuadro turolense. La segunda, lo mató. De nuevo Ekaitz progresó por banda izquierda y su servicio, tenso y duro, encontró el pecho del propio Rastrojo para plantar el cero a dos. Media hora para el final quedaba.



Acusó el golpe el Teruel, y sólo un córner de Aparicio remachado por Naranjo a diez del final puso algo de emoción en el partido. No hubo más, sin embargo, víctima el cuadro rojillo de un mal que le atenaza, no suficiente precisión en la suerte de la búsqueda del gol. La derrota escuece, pero, al contrario que otras jornadas, los resultados de los rivales acompañan, y el Teruel seguirá teniendo la permanencia a tiro. Más difícil cada vez, eso sí.