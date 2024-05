El CD Teruel convoca Asamblea el 4 de junio para sentar las bases del próximo curso

Por

Consumado el descenso de categoría, a día de 19 de mayo, el CD Teruel aún debe terminar la competición, a la que le queda una fecha, la que disputará la próxima semana en el último partido de Liga que le enfrentará a la Ponferradina en el campo del Toralín. Terminado el calendario en Primera RFEF, el cuadro turolense dará comienzo a su periodo de vacaciones deportivas. No así institucionales. Una vez concluya la liga, el club tiene agendada una Asamblea societaria, en concreto prevista para el 4 de junio, en la que se hará balance de lo que ha sido este año y se empezarán a poner las bases del CD Teruel de la próxima temporada, con el objetivo además de consolidar una Junta Directiva que dé relevo y continuidad a la labor realizada por el recientemente fallecido presidente Ramón Navarro.



Una vez consumada la pérdida de categoría, y mientras se metaboliza lo ocurrido en estos meses de fútbol casi profesional, llega el momento de empezar a mirar hacia adelante, hacia el futuro. “Que no se olviden de que existimos, que no se olviden de nosotros”, manifestaba ayer, con sentimiento pero desde la serenidad, el presidente, Mariano Escalera. Llega el momento de hacer balance deportivo e institucional de una categoría que se le ha quedado un poco grande al club mudéjar. “Vamos a cerrar el ejercicio con poco más de un millón de euros de presupuesto”; no hay color ni comparación prácticamente con nadie más en la categoría.



Por eso, el presidente del CD Teruel reivindica que desde las instituciones, desde las administraciones públicas aragonesas, se dé apoyo y algo más de soporte a los equipos de élite de la Comunidad y en especial a este CD Teruel que ha logrado la hombrada de tener presencia en una mesa en la que hay ilustres nombres como el del Dépor, el Nàstic, la Ponferradina y el Lugo, la Cultural... El Castellón, el Málaga, el Córdoba, en el otro grupo. “El descenso va a suponer una merma de ingresos, también de presencia federativa” pero, asegura el presidente turolense, ello no impedirá al equipo contar con una plantilla que irá a por todas en Segunda RFEF. Revisión deportiva De momento, lo que toca es hacer un balance de lo que ha sido esta temporada, y empezar a poner las piedras que habrán de soportar al próximo CD Teruel en la cuarta categoría del fútbol español. Toca revisar el perfil deportivo de los técnicos, los jugadores y todo lo que ha rodeado al equipo en esta temporada, y tratar de aprovechar la imagen ganada por el equipo a lo largo de este año para tener una posición deportiva de partida que sea ventajosa.



Por eso desde la directiva rojilla se da tanta importancia al aspecto institucional, al apoyo que desde las administraciones merecen clubes como el CD Teruel, ante lo complicado que es competir con presupuestos e historiales muy superiores. “Si queremos tener presencia, si queremos que el fútbol turolense y aragonés compitan y estén a la altura de lo que suponen las categorías profesionales, la apuesta política debe ser más decidida y, sobre todo, más estable”. Mariano Escalera reivindica un trabajo “entre todos’, para que el Teruel no sea flor de un día en Primera RFEF.