El CD Teruel empata ante un rocoso Atlético Levante

El CD Teruel sumó este sábado frente al Atlético Levante su segundo empate esta pretemporada después de haberse adelantado en el marcador en la primera mitad con un tanto firmado por Villa. Andrés García empataba el partido en la segunda mitad para dejar el definitivo 1-1 en el luminoso de Pinilla.



Aunque el CD Teruel saltó con más ímpetu en los primeros compases, en los que un disparo de Borja Romero puso a prueba las manos del portero visitante Campos, el Atlético Levante no tardó en hacerse grande en el césped de Pinilla tratando de encerrar a los locales en su área. Pero el orden defensivo rojillo supo contener las embestidas de su enemigo oara que un balón recuperado por Aparicio en el centro del campo llegase a las botas de Villa que después de deshacerse de su par se quedó solo ante el portero para anotar el 1-0.



La ocasión más clara del Levante B la tuvo Febas con un disparo lejano que se abrió hueco entre la defensa rumbo al ángulo de la portería local pero una providencial mano de Taliby evitó la tragedia.



El Levante lo intentó todo para remontar antes del descanso, aunque ya sin la frescura de los primeros minutos no pudo irse al vestuario habiendo remontado.



Tras el paso por los vestuarios los dos equipos renovaron profusamente sus alineaciones. A medida que avanzaban los minutos el encuentro ganó en intensidad por parte de ambas escuadras. La entrada de hombres de refresco le vino bien al partido en un duelo en el que los rojillos sacaron ventaja haciéndose dueño del derecho de réplica montando contantes contras tratando de ganarle la espalda a la zaga visitante.



Pero a fuerza de insistir el Levante encontró el error de la zaga rojilla y Andrés García se encontró con el balón en los pies solo ante Rubén, que no pudo evitar que el disparo del delantero rayado acabara en las mallas.