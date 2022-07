El choque amistoso entre el CD Teruel y el Levante B cerrará el ‘stage’ rojillo

Por

El partido contra el Atlético Levante de este sábado a las 19:00 horas en Pinilla será la guinda del stage que está desarrollando en la ciudad de Teruel el Club deportivo Teruel dentro de la planificación de su pretemporada, antes de que el 4 de septiembre se desate la locura de una nueva temporada en Segunda RFEF.



El partido está convocado a las 19:00 horas y enfrentará a los rodillos de Víctor Bravo con un rival que, aunque milite en una categoría inferior a la de los turolenses, seguro que llegará con las botas cargadas de peligro. Bravo no sabrá hasta el último momento si podrá contar con Marc Carmona y con Leandro Torres Tatín, ambos con problemas en el tobillo. Mientras, el equipo se ha estado entrenando en doble sesión en el césped de Pinilla durante los últimos días en los que, además, se han desarrollado actividades lúdicas conjuntas. ¿Partido más cómodo? El entrenador del conjunto turolense, Víctor Bravo, mostraba el viernes tras la sesión matinal de entrenamiento su prudencia ante un rival “que es de Tercera RFEF pero que es uno de los filiales potentes de España”, en referencia a su equipo matriz, el Levante, afirmando “que hace las cosas bien y que tiene presupuesto” por lo que restó importancia a la categoría en la que milita en filial, convencido de que el equipo viajará a Teruel “con un buen equipo” con el que le pondrá “las cosas difíciles” al CD Teruel.



Por ello, Bravo explicó que el partido del sábado será “una buena prueba” para poder conocer mejor el nivel del equipo que se ha construido este año, después de lo visto el pasado jueves en Pinilla ante el Real Zaragoza.



El Real Zaragoza, el Atlético Levante y los demás encuentros que disputará el Club Deportivo Teruel en las cinco semanas de preparación antes del inicio de la liga serán “partidos exigente”. Y no es casual, ya que el cuerpo técnico rojillo entiende que “las pretemporadas deben ser así para medir el nivel del equipo y hacer las cosas bien como las estamos haciendo”.



Este tipo de encuentros deben servir, según el criterio del técnico, para “trabajar los conceptos ofensivos” que está trabajando el conjunto de la ciudad de los Amates.



Precisamente, el partido del jueves frente al equipo de referencia de la Comunidad sirvió para que el CD Teruel reforzó “los conceptos” en los que está trabajando como “el bloque medio y el bloque bajo, defender bien y no comerse paredes, seguir los cortes del equipo rival y otros muchos conceptos que se entrenan y que son el ADN del equipo, como ya lo fue el año pasado y que nos dio muchas alegrías”, explicó Bravo.



Además, los fichajes que han llegado a Pinilla esta temporada “han cogido la idea con buena actitud”, dijo Bravo, recordando que “se vio reflejado el otro día frente al Real Zaragoza”.



Dentro del proceso de mejora continua propio de una pretemporada, el club rojillo deberá prestar atención en el partido de esta tarde a mantener la “misma idea” de “defender bien en bloque medio”, y aunque el técnico prevé que haya “momentos en los que el equipo tenga que estar en bloque bajo”. Por ello apostó por empezar a “darle otro puntito en la fase ofensiva porque haya que trabajar bien la transición defensa - ataque y encontrar a un hombre libre cuando se robe un balón para tener más amplitud en ataque” además de introducir otros conceptos que se están trabajando y que buscará que se reflejen hoy frente al Levante. Repartir minutos Bravo afronta los siete partidos de pretemporada con el objetivo de repartir la carga de trabajo y las oportunidades entre todos sus jugadores. “La idea es que todos los jugadores cuenten con los mismos minutos en pretemporada y que tengan las mismas oportunidades para poder demostrar el nivel que tienen y luego poder decidir para la liga”, explicó el entrenador, que cumple su tercera temporada al frente del equipo que insistía en su voluntad de “darles a todos los jugadores los mismo minutos para que todos tengan ese tiempo de mostrarse” tratando de ponerle las “cosas difíciles” al míster.



Sobre la evolución de los problemas físicos de Carmona, que no pudo competir el jueves, y Tatín, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 13 de juego, el viernes por la tarde participaron en la sesión vespertina para empezar a probar su evolución.