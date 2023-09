El CD Teruel lleva 18 meses sin perder en las instalaciones de Pinilla

Dieciocho meses y diecinueve partidos acumula el CD Teruel sin perder en las instalaciones de Pinilla. Ante el Numancia de Soria el 1 de mayo del 2022 llegó la última derrota como local para el conjunto rojillo. Desde entonces acumulan un total de 12 victorias y 7 empates en su casillero.

La fuerza del CD Teruel a lo largo de las últimas campañas tiene gran parte de su base en las dependencias del barrio del Ensanche. Las instalaciones de Pinilla se han convertido en un auténtico filón para sus intereses y poco importa en la categoría en la el club milite.

El Numancia de Soria fue el último rival capaz de sumar de tres en su visita a Teruel. Los sorianos llegaban entonces en plena racha ascendente de resultados y su victoria por 0-2 permitió al conjunto castellano garantizar un liderato al que había subido unas semanas atrás.

Era el 1 de mayo de 2022. Desde entonces han transcurrido dieciocho meses. En este tiempo al CD Teruel le ha dado tiempo a disputar el último partido de la 21-22 y toda la campaña 22-23, con ascenso incluido, sin conocer la derrota como local. La última muesca de esta trayectoria se puso ayer. La Real Sociedad B llegaba como un claro aspirante al menos a disputar la promocióin de ascenso a Segunda División. El filial el pasado año mostró una buena imagen como visitante pero en esta ocasión se encontró con el duro hueso que supone el desplazamiento a la casa de un recién ascendido. Ni el año pasado en toda la temporada en Segunda RFEF, ni en el inicio de esta en Primera RFEF equipo alguno ha sido capaz de superar a un bloque homogeneo y disciplinado en el trabajo.

A lo largo de este periodo de tiempo el equipo ha sumado un total de diecinueve compromisos delante de la afición. De ellos doce se han resuelto con marcadores favorables a los locales y siete han culminado en empate.

Víctor Bravo lo tiene claro “aquí la afición empuja”, argumenta como una de las razones que han llevado al equipo a acumular esta excelente trayectoria. Además reconoce que “resulta muy complicado jugar en nuestra casa por el gen competitivo que tiene este equipo. Esto va a ser así toda la temporada”.

Fran Tena ha sido uno de los grandes protagonistas de esta extraordinaria trayectoria. Desde que el centrocampista se incorporó al club al inicio de la pasada temporada todavía no conoce la derrota delante de sus seguidores. “No me había parado a pensarlo pero es verdad. Esperemos que siga así y eso me sirva para renovar por tres temporadas más”, terminaba con gracia el andaluz.

