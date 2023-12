Las salidas marcarán la hoja de ruta del CD Teruel en el mercado

Por

El futuro del CD Teruel dependerá en buena medida de lo que suceda durante el mes de enero, cuando se abra el mercado de fichajes de invierno. Las salidas serán las que marquen la hoja de ruta que deberá seguir Fran Gracia para negociar los nuevos fichajes, ya que el club rojillo pretende dejar salir a cuatro o cinco jugadores antes de acometer incorporaciones. Así pues, esta semana, el director deportivo se reunirá junto al cuerpo técnico y a la junta directiva para elaborar el guion a seguir de cara al próximo mes.



El CD Teruel atraviesa un momento complicado y el parón navideño se ve como una oportunidad para reorganizar la plantilla de cara a una segunda vuelta que debe rozar la perfección para conseguir la permanencia en Primera RFEF. Sin embargo, los fichajes no llegarán hasta el 2024, cuando se abra el mercado de fichajes y se puedan producir las primeras incorporaciones.



Pese a ello, Fran Gracia quiere empezar desde ya a preparar el terreno para que Raúl Jardiel pueda contar con nuevos integrantes para tratar de conseguir la salvación. De tal modo, el director deportivo se reunirá esta semana con la directiva de la entidad turolense para poner encima de la mesa las posibles alternativas que se plantea el club con vistas al mercado invernal. Dejar salir antes de entrar Aunque todavía no se ha definido al cien por cien la estrategia a seguir, la idea de todas las partes es que se produzcan en torno a cuatro o cinco salidas antes de que llegue ningún fichaje.

De hecho, las primeras bajas podrían llegar antes de que la plantilla regrese a los entrenamientos, el próximo 26 de diciembre, tras las vacaciones de Navidad.



Rubén Correia es uno de los jugadores con más papeletas para abandonar Pinilla en los próximos días. El lateral suizo que llegó este año a la disciplina rojilla procedente del Eldense no ha conseguido el protagonismo que esperaba ni con Víctor Bravo ni con Raúl Jardiel, por lo que su salida del club se debería sobre todo a la falta de minutos. El jugador de 23 años ha disputado siete encuentros y solo ha sido titular en una ocasión desde su llegada, por lo que ahora buscará un equipo en el que pueda disputar de un mayor número de partidos.



En caso de que se produzca la baja del lateral izquierdo, el club deberá estudiar el mercado y decidir si apuesta por mantener únicamente a Julen en esa demarcación o buscar un refuerzo que pueda mejorar el rendimiento tanto de Correia como del navarro. La necesidad de un delantero En la zona ofensiva es donde el CD Teruel ha encontrado la mayoría de sus problemas esta temporada. Los dos delanteros que llegaron en verano no han rendido al nivel esperado y Villa parece ser la opción que más convence a Raúl Jardiel. Es por ello, que el fichaje de un delantero centro se entiende como una necesidad en el seno del club rojillo. Sin embargo, esa posibilidad depende de manera directa de si se produce la salida de alguno de los hombres de arriba.



En ese sentido, el nombre de Guillem Naranjo, que ya sonó este pasado verano, cobraría fuerza de nuevo. El delantero catalán llegó al Sabadell después de destacar con el Deportivo Aragón en la temporada 2021-2022, en la que anotó 12 goles en 31 encuentros disputados.



No obstante, esta temporada apenas está contando con minutos en las filas del conjunto arlequinado y podría estar interesado en un posible regreso a tierras aragonesas de la mano del CD Teruel.