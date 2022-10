El CD Teruel más práctico conquista Badalona (0-1)

Por

Ejercicio de practicidad de un CD Teruel que en el feudo del CF Badalona Futur mostró muchas de las cualidades que definen a un líder de grupo, al derrotar por la mínima a los catalanes tras un partido bastante feo en el que las ocasiones se pueden contar con los dedos de una mano. En la primera, el Badalona marró la única clara que generó y dos minutos después el Teruel acertó con la que tuvo, mientras que en la segunda a los turolenses no les importó ni acercarse al área contraria para maniatar por completo a un rival que ni pudo chutar a portería.



El Badalona Futur saltó al césped del Municipal muy aguerrido, apretando duro con una presión muy alta en busca de sorprender al líder de grupo Teruel, que se tomó los primeros compases del enfrentamiento con mucha calma y dispuesto a no cometer un error que pudiera costarle un gol tempranero que le colocara el resultado cuesta arriba a las primeras de cambio. Víctor Bravo planteó un esquema con cinco defensas en el que Carlos Javier acompañó a Cabetas y a Fran Carmona, mientras que Lucho y Víctor Sanchís ocuparon los costados para dar consistencia y presencia en casi la totalidad del terreno de juego.



Cumplido el primer cuarto de hora, al Teruel le costaba tener el balón, que pertenecía a un Badalona muy serio y ordenado, pero lo cierto es que no pasaba por ningún tipo de apuro y su guardameta Taliby apenas había tocado el esférico. El duelo estaba muy igualado y ninguno de los dos contendientes conseguía dominar de forma contundente, porque aunque la posesión de pelota era catalana su productividad ofensiva era inexistente y el dominio territorial bastante ficticio. El once de Víctor Bravo jugaba muy cómodo y confiado en sus posibilidades, en la calidad de alguno de sus referentes para golpear en cuanto tuviera la más mínima oportunidad.



Pero ocasiones no había, ni una ni de nadie, y hubo que esperar a que se cumpliera la primera media hora para presenciar una, que fue local tras una gran jugada individual del lateral Juan Fernández por banda derecha que terminó con la pelota en el área turolense y un remate de Carbià que no entró por muy poco porque se marchó lamiendo el poste por fuera. Un susto sin consecuencias del que el Badalona se arrepentiría al poco, porque dos minutos más tarde un astuto Villa se anticipó a una indecisión de Xavi Molina en un mal despeje y el Teruel marcaba el primero en una jugada aislada que en teoría no debía de presentar nada de peligro. El Badalona estaba mostrando una muy buena cara ante el líder pero los de Oriol Alsina cometían un error garrafal ante un goleador de la envergadura de Villa y lo pagaba caro.



De ahí al descanso pocas cosas variaron, si acaso que el Teruel estuvo todavía más cómodo y el Badalona con más dudas ofensivas, por lo que los de Víctor Bravo aguantaron la mínima renta que les había dado la diana de Villa para marcharse por delante al entretiempo.



En el reinicio, con el cambio de Villa por Emaná de por medio, el Teruel salió con otra actitud bien diferente a la del comienzo de todo, pues subió bastante metros su línea de presión metiendo al Badalona en su propio terreno de juego durante los primeros minutos de la segunda. Después el Badalona tuvo más balón pero no consiguió salir de la red tejida por su rival, ya que el Teruel no dejaba espacios por dentro y su coordinada presión sobre la pelota incomodaba sobre manera a un Badalona sin ideas, y el partido alcanzó la media hora de la segunda sin que se viera nada en el área visitante. Aunque en la local también hubo muy poco, si acaso un chut desviado de Lucho tras una buena combinación con Emaná, que dejaba claro que los visitantes no tenían suficiente con un gol e intentaban hacer el segundo para vivir con cierta tranaquilidad un choque que se convirtió en una disputada batalla en la que cada balón tenía un valor casi incalculable.



El encuentró entró en su fase final sin cambios relevantes, con el Teruel bastante encerrado en su área y el Badalona volcado con todo, pero sin conseguir generar ni una sola clara y con síntomas de desesperación en su juego, porque en la única vez que logró chutar con opciones, en el minuto 83 por mediación de Carbià, apareció un seguro Taliby, como ya es costumbre, para abortar el peligro y acercar los tres puntos al cuadro de Pinilla.



Tras los cinco minutos de tiempo añadido, con multitud de balones colgados al área turolense sin problemas para la zaga, en el último minuto se vio un cabezazo en el segundo palo de Albert Torres que Taliby atrapó sin problemas y así se llegó al término del tiempo reglamentario. El pitido final supuso la sexta victoria de la temporada para el cuadro rojillo, que refuerza su liderato después de dar una nueva demostración de practicidad para conquistar Badalona. El triunfo todavía tiene mejor sabor después de que los perseguidores directos del bloque aragonés hayan pinchado este fin de semana. El CD Teruel sigue en estado de gracia.