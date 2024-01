El CD Teruel sigue a la espera de refuerzos, con el Tarazona en mente

Por

El CD Teruel se ejercitó este miércoles en Pinilla para preparar el trascendental derbi del fin de semana ante la SD Tarazona con el mercado de fichajes todavía abierto y con algún refuerzo a punto de cerrarse. Raúl Jardiel dirigió una sesión en la que el único ausente fue Ahn, que sigue recuperándose de su pubalgia y que parece que permanecerá en el club rojillo. Por su parte, Fran Gracia, director deportivo de la entidad, siguió de cerca el entrenamiento antes de afrontar unas últimas horas de mercado que se antojan movidas, tanto en el aspecto de salidas como en el de entradas. El primer fichaje que podría cerrarse en las próximas horas es el de Neskes, un mediocentro ofensivo sub-23, que busca minutos tras la llegada de refuerzos al UD Ibiza, club que cuenta con sus derechos después de que este saliese libre del Cartagena. Toma de contacto con Pinilla Plantilla y cuerpo técnico se desplazaron durante la jornada de ayer a Teruel para seguir preparando el importante encuentro del fin de semana ante la SD Tarazona. Para la ocasión, Raúl Jardiel preparó una sesión bastante tranquila en la que el balón fue el principal protagonista. Hugo Saiz y Marc Vigara, jugadores del CD Teruel B, completaron la nómina de jugadores con los que contó el entrenador rojilo para el segundo entrenamiento de la semana.



La práctica comenzó con un par de ejercicios en los que se trabajó la presión alta y el movimiento rápido de balón, dos características que está implantando Raúl Jardiel desde que tomó las riendas del cuadro turolense. Los jugadores se dividieron en dos equipos para continuar con una serie de partidillos en los que la salida con balón jugado desde atrás y la intensidad a la hora de defender fueron los conceptos que Jardiel trató de reforzar durante varios minutos.



En esa segunda parte del entrenamiento, Ahn saltó al césped de Pinilla para continuar su recuperación junto al fisio del equipo. El jugador surcoreano va encontrando mejores sensaciones e incluso terminó el entreno tocando balón de forma tímida, aunque su regreso todavía tendrá que esperar. De tal manera, su salida, que era una de las que el club pensaba llevar a cabo al inicio de este mercado de fichajes, se ha enquistado y todo apunta a que el jugador de banda se quedará para tratar de ganarse la confianza de Raúl Jardiel de cara a esta segunda mitad de la temporada.



Cambios en la portería



Donde sí que ha habido cambio de piezas ha sido en la portería, ya que Jaume Borrero dejó su puesto de entrenador de porteros del club rojillo para marcharse a un equipo de la liga saudí. En su lugar, ha llegado Jesús Cabrero, que cuenta a sus espaldas con una dilatada experiencia como portero en Segunda y en Segunda B y como entrenador en el Bolea. El nuevo entrenador de porteros del CD Teruel se retiró de los terrenos de juego en el año 2017, después de pasar por el Zaragoza B, el Binéfar, el Albacete, el Huesca o el Mallorca. Cabrero también fue internacional con la selección española en las categorías sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20. Además, también es psicólogo y recientemente ha trabajado con la SD Huesca dentro del staff de Antonio Hidalgo.



Recta final del mercado



Respecto al resto de incorporaciones, Fran Gracia trabaja a contrarreloj para sumar al menos un par de efectivos y darle salida a algún jugador que libere una ficha considerable.

El director deportivo rojillo está a punto de cerrar la llegada de Álex Neskes, un mediocentro ofensivo que cubre ficha sub-23 y que llegaría procedente del UD Ibiza. Neskes, de 22 años, se crió en la cantera del Granada desde donde dio el salto al Cartagena, equipo con el que llegó a participar en 26 encuentros en la Segunda División.



Desde Cartagonova, el centrocampista salió cedido al Unionistas, con el que la campaña pasada llegó a disputar nueve encuentros en Primera RFEF. Ahora, Neskes busca minutos en otro equipo de la tercera categoría del fútbol nacional, ya que solo ha podido participar en un par de partidos de liga y en uno de la Copa del Rey con el conjunto ibicenco.



Su llegada podría no ser la última para el cuadro turolense, ya que la dirección deportiva también trabaja en dar salida a alguno de los jugadores que más masa salarial ocupa de la plantilla para darle cabida a otro atacante, que refuerce esa parcela. Toni Gabarre continúa siendo uno de los posibles candidatos para marcharse de Pinilla, aunque su salida no es sencilla, por lo que estas últimas horas de mercado serán cruciales para tratar de cerrarla. Sin embargo, el CD Teruel no descarta poder incorporar algún jugador una vez concluya el periodo de fichajes. De esta forma, Fran Gracia debería acudir a la lista de jugadores que han quedado sin equipo para ver si alguno encaja en las necesidades que tiene el equipo rojillo. Todo apunta a que el último día de mercado será movido en Pinilla.