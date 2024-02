Fran Gracia deja de ser director deportivo del CD Teruel

Por

El CD Teruel y Fran Gracia han alcanzado un acuerdo para la rescisión de contrato del que hasta ahora ha sido el director deportivo de la entidad. Tras cuatro temporadas al frente de la dirección deportiva, el zaragozano emprende un nuevo rumbo profesional, aunque seguirá vinculado al mundo del balompié. Fran Gracia ha sido el encargado de dar forma al proyecto turolense de los últimos años y desde su llegada el equipo ha conseguido dos ascensos prácticamente consecutivos. Ahora el CD Teruel ya trabaja en la contratación de un nuevo director deportivo, que se pretende que llegue al club en las próximas semanas para empezar a trabajar con la vista puesta en la parte final de la temporada. Por el momento, desde el club se descarta la incorporación de algún fichaje más procedente del mercado de jugadores con carta de libertad.



Gracia, que se despedirá del club a través de una emotiva carta, se marcha con el orgullo de haber puesto los cimientos de un proyecto que ha llevado al club turolense hasta el tercer escalón del fútbol nacional, pero consciente de que su tiempo en la entidad ya ha concluido. "Me siento muy orgulloso, pero creo que es el tiempo suficiente. Creo que ahora puede venir otra persona que puede ver cosas que yo ya no estaba viendo y tomar decisiones importantes respecto a la plantilla", comentó el ya exdirector deportivo rojillo que iniciará una nueva aventura profesional en la reconocida agencia de representación AC Talents, que cuenta con jugadores como Le Normand, Kepa Arrizabalaga o Dani Parejo, entre otros.



Por su parte, el CD Teruel también despidió a Fran Gracia mediante una publicación en redes sociales en la que el club cataloga de "imborrable" la marca que el director deportivo ha dejado en la historia de la entidad, ya que ha liderado "con pasión y dedicación la dirección deportiva con un compromiso ejemplar hacia nuestros valores y objetivosla dirección deportiva con un compromiso ejemplar hacia nuestros valores y objetivos". La entidad de El Ensanche agradeció el trabajo de Gracia durante estos cuatro años y le deseó "el mayor de los éxitos" para el futuro.

Línea continuista, pero sin fichajes

Tras la marcha de Gracia, el club trabaja para cerrar la llegada de su sustituto, aunque todavía no tiene nada cerrado. La idea del CD Teruel es crear un proyecto similar al que en su día formaron Fran Gracia y Víctor Bravo, por lo que se negocia con un director deportivo que pueda conocer tanto a la plantilla como al entrenador actual. El club pretende encontrar recambio a Fran Gracia antes de que concluya el mes de febrero, con el objetivo de que el nuevo jefe de la dirección deportiva se ponga cuanto antes manos a la obra y pueda empezar a organizar la nueva temporada, aunque todavía sin saber si el equipo estará en Primera RFEF o en Segunda RFEF.



Lo que está claro, por el momento, es que el club no acudirá al mercado del paro para reforzarse, como estaba previsto. Por lo que Raúl Jardiel contará con una plantilla de 22 jugadores, al menos hasta que llegue el nuevo director deportivo.



En ese sentido, el técnico zaragozano puede encontrar en el regreso de Ahn, que afronta la fase final de su recuperación, un refuerzo para la zona de ataque. Jardiel ya aseguró en la rueda de prensa previa al duelo ante el tarazona que el jugador surcoreano puede ofrecerle mucho al equipo, por lo que confía en él para esta segunda mitad de la temporada.