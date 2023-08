El CD Teruel supera por la mínima al Utebo con un gol de Buenacasa

Por

El CD Teruel supera por la mínima al Utebo en el último amistoso de la pretemporada. Un gol en la segunda mitad de Sergio Buenacasa gracias al lanzamiento de un máximo castigo permite sumar el tercer triunfo de esta fase de la preparación en el que quizá pueda ser el choque donde el bloque ofreció una impresión menos positiva de las siete citas en las que ha tomado parte desde que comenzó con los entrenamientos.



En el último amistoso de la temporada Víctor se vio obligado a retocar nuevamente su pareja de centrales. La lesión de Cabetas y la ausencia por motivos personales de Fran Carmona llevó al técnico zaragozano a confiar en la presencia de Víctor Sanchís como improvisado lateral derecho. Lo demás volvió a mezclar a sus jugadores, con Taliby en portería, Aitor y Julen en bandas; Castillo y Tena en el eje con Ahn y Aparicio en las bandas y Villa y Gabarre como hombres más adelantados.



Con este panorama los primeros cuarenta y cinco minutos se solventaron con empate sin goles. El calor no impidió que los locales tuvieran las mejores ocasiones para desequilibrar el resultado.

Fieles a la teoría del uno el CD Teruel cerró la pretemporada sumando una nueva victoria ante un rival de Segunda RFEF ante el que no se había vuelto a ver las caras desde que hace más de dos temporadas confirmó en Santa Anba el ascenso a Segunda RFEF.

Esa teoría del uno indica que el equipo busca la portería rival con mayores combinaciones hasta que encuentra el camino a la portería rival. Una vez que se adelanta el bloque se retrasa unos metros para proteger a Taliby y evitar los peligros dentro de su área.

La primera ocasión tuvo color azul. En el minuto 14 el excalamochino Jona no encontró portería después de una buena jugada por la banda izquierda. También, como ha sido habitual los últimos años trataba de profundizar por las bandas el conjunto local. Aparicio ponía la calidad y Ahn dotaba a la derecha de profundidad, agradando a los espectadores concentrados en las instalaciones del barrio del Ensanche sin importunarles el intenso calor que hacía en la capital de la provincia en el momento de iniciarse el compromiso.



La tuvo Villa para adelantar al CD Teruel en el minuto 43. En una acción ya clásica en el conjunto rojillo. Taliby envió un balón largo a los delanteros. El Pichichi del pasado año se fue en velocidad de los centrales pero su remate se marchó fuera excesivamente cruzado. Segunda parte

La segunda mitad comenzó con una buena acción individual de David Sánchez que conectó un buen remate desde fuera del área al que respondió Taliby despejando el balón lanzándose a la base del poste. Poco después el turno fue de Guti tras un saque de falta. El portero respondió con una gran intervención, pero el colegiado anuló la acción por fuera de juego. El tercer aviso se produjo en el 57. Taliby volvió a sacar una buena mano a remate de Luis Forcén. Los de Juan Carlos Beltrán se mostraban muy superiores en esta parte del compromiso. Respondió el CD Teruel en el 62. Ahn encaró a David Marín al borde del área, el capitán de los zaragozanos derribo al coreano. El colegiado decretó penalti que se encargó de lanzar Sergio Buenacasa que engañó a Chanza para poner el 1-0.



El gol y el cansancio acumulado por el esfuerzo realizado hasta ese momento se dejaba notar. El juego perdía cierta parte de fluidez y el ritmo se resentía de forma sensible.



Ambos equipos ya no acercaban con tanta fluidez a la portería rival. Tal y como sucedía ya la pasada temporada los locales protegían perfectamente su propia portería y aunque Nico tenía la oportunidad de disputar unos minutos, el balón apenas si rondaba por las inmediaciones del área que le tocaba defender. Villa tuvo en el 86 la oportunidad para sentenciar pero su remate se fue ligeramente desviado. Presentación

Aprovechando la disputa del último amistoso y antes del inicio del mismo se desarrolló el acto de presentación de la plantilla y cuerpo técnico que defenderá la camiseta rojilla en la histórica temporada en Primera RFEF. Con la excepción de Fran Carmona, ausente por cuestines personales, en el acto estuvieron presentes el resto de jugadores asi como Víctor Bravo y los demás componentes de su staff.