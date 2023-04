El CD Teruel tiene aura de campeón (2-1)

Por

Pinilla y el CD Teruel. El CD Teruel y Pinilla. Una relación que trasciende de lo humano. El aura de campeón le hizo sumar al equipo rojillo mucho más que tres puntos ante un Valencia Mestalla que dominó durante la primera mitad, pero que se vio sucumbido por el juego turolense en el segundo periodo. Con goles de Villa y Cabetas, el equipo revivió y sumó una victoria de valor incalculable debido a la derrota de la Peña Deportiva y a la forma de conseguirla, tras remontar el gol inicial de Jorge López. Los turolenses tienen espíritu de Primera. En caso de ganar la semana que viene y que el Espanyol B no lo consiga, el CD Teruel hará realidad el ascenso directo.



La soleada tarde de fútbol comenzaba con un recibimiento digno de las dimensiones del encuentro. Un centenar de aficionados dieron la bienvenida al autobús rojillo con bengalas y banderas. Mucho más de tres puntos en juego, y más tras conocer el resultado del Espanyol B-Peña Deportiva, que terminó con victoria del filial perico.



En ese contexto, Víctor Bravo sacaba sobre el tapete de Pinilla una de las alineaciones más eléctricas de la temporada. El técnico repitió el mismo once con el que practicó en el entreno del jueves. Taliby en portería; defensa de cuatro para Víctor Sanchís, Cabetas, Fran Carmona y Julen, con Tena y Manchón en medio; bandas para Aparicio y Moha y delantera para Carbonell y Villa, ante la baja de última hora de Emaná, que se cayó de la convocatoria debido a sus problemas de tobillo.



La intención del técnico zaragozano era arrebatarle la posesión al equipo visitante, acostumbrado a dominar los encuentros durante los noventa minutos.



No lo consiguió del todo en los compases iniciales, cuando el bloque valenciano tuvo el control, aunque poco a poco fueron los turolenses los que se sintieron más a gusto. Pasado el minuto seis, Cabetas se relamió al no poder cabecear por muy poco el primer saque de esquina favorable a los rojillos.



El peligro cambió de costado en las siguiente acciones, pero Taliby, no contento con el paradón de la semana pasada ante el Ebro, volvió a aparecer para salvar al equipo. El guardameta evitó el primero, cuando el banco valenicanista ya lo celebraba.



Sin embargo, un líder como el CD Teruel no se intimida a las primeras de cambio. Cabetas comenzó a romper líneas para salir desde atrás y Aparicio encontró espacios por la banda. El diez rojillo tuvo en sus botas el primero tras un centro lateral, pero su disparo se marchó alto.



La insistencia del Valencia Mestalla continuó hasta encontrar premio. El filial che centró sus esfuerzos en hacer daño por la banda de Aparicio y Julen. En una de las múltiples llegadas por ese costado, Diego López encontró portería. Su disparo, que tocó en la cepa del poste, se coló en la portería de Taliby antes de llegar a la media hora.



El CD Teruel se encontraba en una tesitura diferente a la que había vivido hasta el momento. Por debajo en el marcador y perdiendo en casa, los de Víctor Bravo tenían que sacar una versión mucho mejor para tratae de remontar.



El ritmo del Valencia Mestalla, muy superior al del conjunto aragonés, dificultó las tareas de creación más allá de la línea divisoria y la segunda parte comenzaba a asomar en el horizonte.



Tras el entretiempo, Víctor Bravo movió ficha y dejó a Moha en el banquillo para meter un delantero más. Guille y Villa conformaban ahora la dupla de ataque, en busca de una mayor presencia en campo contrario.



Nada más comenzar, el CD Teruel puso sus cartas encima de la mesa. Un disparo lejano de Aparicio fue rechazado por Bernad, portero valencianista, y Villa estuvo a punto de hacer el primero. Sin embargo, el meta logró tocarla con lo justo para evitar el empate. A falta de claridad, el equipo turolense, al menos, mostró ambición desde el comienzo del segundo tiempo.



No obstante, Taliby tuvo que volver a aparecer para salvar los muebles. A los diez minutos, un tiro cruzado de Rodrigues fue rechazado por el cancerbero rojillo.



La imagen era mucho mejor a la mostrada en la primera mitad y eso, al final, iba a tener su recompensa. Carbonell se ponía, un día más, el sombrero de copa para ejecutar uno de sus trucos. Cabalgada por la banda, doble bicicleta y disparo cruzado que obligaba a despejar al portero local. Pero esta vez, el rechace sí que acababa al fondo de la red. Villa hacía enchufarse a Pinilla y ponía el 1-1 en el marcador. El líder estaba de vuelta y más enchufado que nunca.



De hecho, la igualada duró solo cinco minutos. Como si fuese un equipo completamente distinto al de la primera mitad, el CD Teruel se volcó al ataque y anotó el segundo. Cabetas se encontró un balón en el área tras una falta colgada por Aparicio y no desaprovechó la oportunidad de hacer vibrar a la parroquia turolense. Dos goles en cinco minutos para acariciar una victoria de mucho más que tres puntos.



Lo más difícil se había conseguido. Ahora solo tocaba hacer lo que mejor hacer el equipo de Víctor Bravo: defender.



Todos los espacios que encontraron los valencianistas en el primer tiempo se fueron cerrando a medida que avanzaba la contienda. Aparicio trabaja más en su propio campo que en el del contrario, aunque desde el banquillo se seguía apostando por una presión alta cada vez que el Valencia Mestalla trataba de salir desde atrás.



Por su parte, Cabetas y Fran Carmona volvían a dar una lección magistral en la zaga. La dupla tiene buena parte de culpa de que el conjunto rojillo ocupe la primera posición.



Los visitantes volvieron a hacerse con el balón, pero no se aproximaron con demasiado peligro, por lo que el plan de los locales estaba saliendo a la perfección tras el tanto de Cabetas.



Con seis minutos de tiempo añadido y la tensión por las nubes, la grada de Pinilla empujaba para certificar el triunfo, aunque era el filial valenciano el que rozaba el empate. La suerte del campeón hizo que el remate de Martín Tejón no entrase en la portería de

Taliby. El palo colaboró una jugada después.



El espíritu de equipo grande invadió Pinilla y la invasión de campo tras el pitido final confirmó que el CD Teruel está cada vez más cerca de hacer historia. Mucho más que una victoria lo que consiguió el equipo de Víctor Bravo.