El CD Teruel tratará sumar de tres ante un equipo “de entidad”

Por

Este fin de semana el CD Teruel afronta un partido singular. Los rojillos viajan a Alicante para verse las caras ante un histórico del fútbol español en un estadio también histórico, y es que en la tarde de hoy los de Víctor Bravo saltarán al césped del José Rico Pérez para verse las caras ante el Hércules, un club que estaba llamado a dominar la categoría, pero que, por el momento, no termina de cumplir con las expectativas. No obstante, pese al concepto que existe en torno al Hércules, el CD Teruel ha hecho méritos este año para mirar a los alicantinos a los ojos y no dejarse intimidar por el renombre del rival: “Mucho del éxito de hoy pasa por creernos y estar convencidos de que podemos ganar al Hércules en su campo. Es un partido muy mental, de creernos realmente que podemos hacer un buen partido y que podemos ganar allí. Si nos lo creemos estoy convencido de que se puede dar”, indicó el técnico rojillo, Víctor Bravo, al respecto.



Aunque el Hércules cuenta con una historia envidiable dentro del mundo del fútbol, lo ciertos es que, en la presente temporada, cuando la pelota ha echado a rodar las cosas no han terminado de salirles a los alicantinos. Esto es algo que sabe Víctor Bravo, quien no duda de las posibilidades de su equipo: “El Hércules es un rival de entidad, posiblemente el de más entidad del grupo, el que estaba destinado a ser campeón con mucha diferencia sobre el resto, pero esto es fútbol y todo se iguala en el campo. Nosotros estamos haciendo una mejor temporada que ellos, vamos con mucha autoestima y con ganas de hacer un gran partido allí en el Rico Pérez”.



Una moral que crece después del último resultado, y es que en el anterior partido, que los enfrentó a la UD Alzira, los turolenses por fin volvieron a reencontrarse con la victoria, tras una racha de resultados no tan positivos, con cuatro empates consecutivos, y recuperaron su trono de líderes de la competición: “Estamos en una buena dinámica. A pesar de los cuatro empates anteriores, creo que el equipo, en cuanto a juego y en cuanto a sensaciones, viene desde hace ya mucho tiempo dando una muy buena imagen y creo este es un escenario idílico para seguir mostrando esa buena imagen y conseguir los tres puntos”, reflejó Víctor al respecto.



Por su parte, los alicantinos llegan al encuentro algo más contrariados, y es que su buena dinámica con la que estaban consiguiendo escalar posiciones en la tabla se vio truncada por un necesitado Espanyol que, fruto de su apurada situación, consiguió arrancarle los tres puntos por la mínima con un gol de Becerra en el minuto 30 de partido.



Así pues, ambos equipos llegan al partido con misiones distintas. Por un lado, el CD Teruel tratará de seguir sumando de tres para mantenerse en las posiciones más altas de la tabla, mientras que el Hércules tratará de resarcirse de la derrota de la semana pasada y, de esta manera, seguir en la pugna por las posiciones de acceso a los playoffs. Las vigilancias como clave El Hércules es un equipo de mucha calidad, que cuenta con jugadores talentosos para la creación de juego y la búsqueda de espacios. Víctor Bravo es conocedor de las dificultades que puede encontrarse en este partido y considera que la defensa tendrá que estar muy atenta para contener las acometidas de los alicantinos: “Tenemos que controlar esas transiciones ofensivas de ellos. Cuando perdamos el balón, tenemos que tener a los hombres más adelantados de ellos controlados con buenas vigilancias. Vamos a tener que dominar, sobre todo, esas vigilancias”. Además, el técnico rojillo también comentó la importancia de tener bajo control los pasillos interiores durante el juego: “En la fase defensiva en la que nos hundan, tienen jugadores con mucho talento y tendremos que defender bien esos pasillos interiores para evitar que nos hagan daño a la espalda de nuestra defensa”.



Por otro lado, Víctor Bravo es conocedor de la situación del Hércules. El hecho de llegar necesitados de puntos para seguir en la batalla por las posiciones de acceso a los playoffs podría hacerles precipitarse, algo en lo que confía Bravo para hacer daño a sus rivales: “Ellos se exponen mucho y más en su campo necesitados de la victoria. Creo que va a ser un partido en el que ellos se van a abrir y van a intentar generar mucho a través de pases. En ese generar siempre se produce un desorden, entonces, cuando nosotros robemos tenemos que ser capaces de aprovechar ese desorden para hacerles daño”. La mala fortuna de Carbonell Otra jornada más en la que la plantilla del CD Teruel no estará al completo, y es que la mala fortuna ha venido a visitar al conjunto rojillo. Al margen de la situación de Julen, que continúa renqueante de su lesión en el pubis, parecía que, para esta jornada, Víctor Bravo podría contar, a priori, con todos sus efectivos, pues Emaná y Cabetas ya cumplieron con su sanción por cinco cartulinas amarillas la semana pasada ante el Alzira, lo que les permite jugar este fin de semana ante el Hércules. Sin embargo, la mala fortuna ha querido que Víctor no pueda contar con el cien por cien de sus hombres, y es que para este partido no podrá estar Luis Carbonell: “No va a poder estar porque sufrió un percance ayer por la mañana y va a tener que estar apartado. No sé cuanto, depende de las molestias, indicó Bravo. Respecto a la gravedad de la situación, el club está a la espera de la resolución de las pruebas médicas.



Por otro lado, Bravo mostró su alegría por el regreso de Emaná y Cabetas: “Son dos jugadores muy importantes que vienen haciendo un gran año. Mañana saldrán de partida y estoy convencido de que van a hacer un gran partido”.