El CD Teruel visita Olot sin Kepa ni ‘Lucho’ para seguir sumando de tres

Por

El CD Teruel llega lanzado a la segunda jornada liguera en la que vivirá su primer desplazamiento de la temporada. Los rojillos llegan con la moral alta y el zurrón repleto después de haber sumado los tras puntos en el estreno liguero ante el Lleida Esportiu el pasado domingo en Pinilla venciendo por la mínima. Este domingo tendrá que jugar en el Camp Municipal d'Olot en un encuentro que comenzará a las 17:00 horas contra un contrincante herido, que llega espoleado después de haber caído derrotado el pasado domingo ante el Espanyol B por la mínima y que tratará de hacerse fuerte en su campo.



El CD Teruel recuperará Carlos Javier, que no pudo ayudar a su equipo el domingo pasado por arrastrar una sanción de la pasada campaña. Sin embargo, el míster turolense no podrá contar con Kepa ni Lucho, ambos con problemas físicas. En frente, los olotenses habrían recuperado a Aimar Moratalla y Sebas Coris, que esta semana ya se han entrenado con el resto de sus compañeros.. Sin embargo el técnico catalán, Manix Mandiola, no podrá alinear a Albert Blázquez por lesión.



Mandiola prometió en declaraciones recogidas por Radio Olot “un equipo ambicioso y competitivo, y no prevé grandes diferencias en el juego. Está contento con el nivel de sus jugadores”.



Bravo prevé un “partido de mucha concentración” en el que se exija a los jugadores “mucha actitud” para “estar bien colocados y buscar la segunda jugada y ganar los duelos”. Bravo prevé que un rival que les “va a exigir mucho a nivel de duelos individuales y presión” en un estilo de juego que “ellos lo manejan”. Reencuentro El duelo que se vivirá esta tarde en el terreno de juego también enfrentará a dos viejos conocidos. Manix Mandiola fue entrenador de Víctor Bravo en su etapa como jugador . “Lo tuve (de entrenador) tres años y tenemos el récord histórico de España de porterías a cero. Con el Tudelano conseguimos 17 porterías a cero” recordó Bravo esta semana. El míster rojillo recordaba que Mandiola fue quien le “metió en vena el defender bien y muchos de los aspectos de este equipo los tiene el entrenador del Olot”.