El Club Ajedrez Teruel cuaja una nueva jornada casi perfecta

Por

Jornada casi perfecta para el Club Ajedrez Teruel, y es que de los tres equipos que tienen en competición en el campeonato de Aragón por equipos, dos consiguieron hacerse con la victoria mientras que uno corrió peor suerte. Los dos equipos enmarcados en e grupo tres de la Primera Aragonesa, el Teruel B y el Teruel C, consiguieron hacerse con un resultado positivo. Sin embargo, el equipo de la División de Honor, el Teruel A no pudo evitar caer ante los favoritos para llevarse el torneo de Aragón.



El Teruel B tenía por delante un duelo de alto nivel, ya que se enfrentaban a los líderes, el Helios C. No obstante, los turolenses no se arrugaron y consiguieron hacerse con el triunfo gracias a las buenas actuaciones de Emilio Arpa y Mario Navarro que consiguieron vencer sus respectivas partidas. Por Su parte, Saúl Gómez y David Gil no lograron el triunfo, pero tampoco se dejaron vencer, colaborando así con su equipo para probar la gloria, con un resultado final de 3-1. Con esta nueva victoria, el Teruel B es ahora el nuevo líder de la clasificación.

El Teruel C hizo lo propio ante el MyInvestor Casablanca D, al que consiguió vencer con un marcador final de 3-1, en el que fueron claves las actuaciones de Emilio Castillo Jorge García y Fernando Marco, que se deshicieron de sus rivales para sumar los tres puntos de su equipo. Por su parte, Bernardo Abancens no pudo vencer a Gisela Roque, pero su derrota no pasó a mayores. Así el Teruel C ocupa la quinta posición de la tabla.



Por último, el Teruel A tenía por delante uno de los choques más complicados, ya que se enfrentaban a uno de los favoritos para llevarse el torneo y que actualmente marcha segundo, el Jaime Casas, que terminó sometiendo a los turolenses con solvencia, ya que ningún representante del Club Ajedrez Teruel consiguió la victoria. Tan solo la estrella del equipo, David Lana, pudo evitar la derrota ante Juan Luis Ramiro. Así, el marcador final fue de 0,5-3,5. No obstante, pese a la derrota, los turolenses ya tienen su objetivo cumplido, ya que se ubican en la cuarta posición de la clasificación y, matemáticamente, tienen garantizada la permanencia en la División de Honor.