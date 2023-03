El Club Ajedrez Teruel cierra el Campeonato de Aragón con buen sabor de boca

Por

El fin de semana pasado el Club Ajedrez Teruel cerró por completo la temporada de este año con la sensación de los deberes hechos. Con la permanencia del equipo A en División de Honor ya cerrada, quedaba por saber que pasaría con el equipo B y el equipo C. El primero terminó con victoria aplastante y cerrando el ascenso a la categoría Preferente. El segundo acabó con derrota, pero sujetó la permanencia en la Primera aragonesa.



El Teruel B se enfrentaba al Iberajedrez Mundo 64, al que venció de manera contundente con un 4-0, ya que todos los representantes turolenses lograron el triunfo en sus respectivas partidas. Antonio Romo fue capaz de vencer a Rubén Martínez, Saúl Gómez ganó a Francisco Martínez y Adrián Romo hizo lo propio ante Eduardo Sánchez. De esta manera certificaron su ascenso a la categoría Preferente en la que tendrán que esforzarse a fondo la próxima temporada.



Por su parte, el Teruel C se enfrentaba a un duro rival de la zona media-alta de la tabla, el San José B, y no consiguieron contradecir a los pronósticos. Tan solo Bernardo Abancens consiguió sujetar las tablas ante Víctor Nunez, los demás terminaron perdiendo sus respectivas partidas, de manera que el marcador global fue de 0,5-3,5. Pese a ello, consiguen la permanencia.



Así pues, el Club Ajedrez Teruel cierra un año de objetivos cumplidos, que esperan que se repita de cara a los próximos retos.