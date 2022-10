El CR Teruel Mudéjar arranca la liga frente al vigente campeón

Por

Las pistas José Navarro Bou volverán a disfrutar con el mejor rugby turolense. La liga arranca hoy para un Club de Rugby Teruel renovado que debutará en una nueva categoría ante el vigente campeón. El equipo prepara una gran fiesta para retomar una competición en la que quieren hacer efectiva la progresión demostrada durante los últimos años en las categorías regionales valencianas.



El Fenix C.R visitará las pistas José Navarro Bou, donde el CR Teruel Mudéjar planteará un partido marcado por los debuts de varios de sus componentes. La cita tendrá un ambiente festivo, ya que el club aprovechará el inicio del campeonato para llevar a cabo la inauguración de una barra a pie de campo para las y los aficionados que se acerquen a disfrutar del encuentro, que arrancará a partir de las 17:00 horas en el césped turolense. Novedoso estreno Tras el cambio de liga que el Club de Rugby Teruel realizó para la presente temporada, desplazándose de la 2ª Territorial Valenciana a la Liga Regional Aragonesa, el conjunto turolense arranca su andadura con la visita del Fenix C.R al césped turolense. El club zaragozano es el actual campeón de la categoría, pero los toros esperan desplegar un potente juego que pueda contrarrestar al conjunto de la capital. Los locales trataran de hacer patente la mejoría conseguida durante las últimas temporadas, en las que lograron un ascenso en las regionales valencianas, demostrando la progresión que ha desarrollado el equipo.



Las novedades no solo llegarán con el rival, sino también en el entorno del cuadro de Teruel. El equipo Mudéjar contará con varias caras nuevas para el primer duelo de la temporada. La presencia de jugadores que arrancan en el mundo del rugby se combinará con la de jugadores que vuelven tras unos años fuera de los terrenos de juego, por lo que el proyecto del CR Teruel Mudéjar tratará de combinar experiencia con ambición para mantener un nivel adecuado que le pueda permitir con los rivales aragoneses. Además, las filas del equipo continuarán ampliándose a lo largo de la temporada, ya que para el primer compromiso el conjunto local cuenta con varias ausencias de jugadores que se han incorporado a los entrenamientos, pero que todavía no han dado el salto a los terrenos de juego.



El Teruel llevará una convocatoria completa de 23 jugadores de cara al encuentro, un partido que servirá como primera toma de contacto con los esquemas de juego planteados durante la pretemporada, así como de los nuevos jugadores.

La intención del club es que los y las turolenses se pasen a animar al equipo con un nuevo aliciente, como es el bar que se va a instalar a pie de campo para que se pueda disfrutar de una buena tarde de rugby junto a un refrigerio. Futuro esperanzador La fiesta del rugby turolense no solo se vivirá en la ciudad de Los Amantes, ya que las escuelas de los más pequeños del club turolense se desplazaran a Zaragoza a un encuentro en el que se forja el futuro del rugby aragonés. La cantera del CR Teruel Mudéjar comienza a dar pasos importantes, ya que dos de los jugadores formados en las categorías inferiores del club han sido seleccionados para las selecciones autonómicas Sub-18 y Sub-16 aragonesas. Marcos Pechuán será el representante de la entidad en la sub-18 y a la Sub-16 irá Saúl Lamata. Ambos jugadores se desplazaran hasta Monzón para disputar la copa Jaime I entre las selecciones de Aragón y Cataluña.



De tal manera, el rugby turolense vivirá una jornada repleta de acontecimientos en la que tendrá representantes compitiendo de manera simultanea por las 3 provincias aragonesas.