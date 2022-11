El Rugby Teruel regresa de Funes con su primera victoria liguera

Por

El Club de Rugby Teruel sumó este fin de semana los primeros puntos de la temporada frente al Funes en un largo desplazamiento que permitió a los XV del Torico llevarse una importante victoria por 10-28 en su segundo partido liguero.



El Club de Rugby Teruel se desplazó el pasado Sábado al municipio navarro de Funes, donde el equipo alineó una plantilla de veinte jugadores frente al conjunto anfitrión.



Una vez iniciado el partido, el Teruel arrancó con un potente juego de delantera, que supo hacer bien su trabajo y dominar las fases estáticas de manera contundente, asegurando balones en las melees y robando más de un saque lateral, lo cual devolvía la posesión a los toricos y les permitía desplegar su juego. En el minuto 9, con un juego abierto hacia la linea, Jose Claver lograba el primer ensayo para el Teruel, el cual era transformado sin ningún problema por Daniel Angel, adelantando 0-7 al XV del Torico.



Los turolenses dominaban el juego y así se llegó con el balón en una serie de jugadas hasta un extremo del campo y Omar en una rápida carrera se introdujo como un cuchillo dentro de la zona de ensayo del Funes, anotando el segundo ensayo para los turolenses, un ensayo que sería transformado por uno de los delanteros, Pablo tiraba a palos y sumaba dos puntos a ese ensayo, colocando el marcador en un contundente 0-14 antes de la media parte.



Soplado el silbato de media parte, el Teruel volvía a dominar sobre el Funes, y logrando otro ensayo de nuevo por medio de las manos de Omar y transformado a palos por Pablo, sin embargo el equipo local no bajo los brazos y anotó un ensayo en el minuto 68, acercando el marcador a 5-21, pero demasiado tarde para lograr dar una vuelta al mismo, ya que solo restaban 12 minutos para el pitido final.



Pero el Teruel no bajó la guardia y en un juego limpio era Daniel Angel quién anotaba el último ensayo de los toricos para, a continuación, transformar él mismo la patada a palos, dejando lo que sería el marcador fijo para los turolenses con 28 puntos en el luminoso. Pero en rugby, el partido no finaliza hasta que el arbitro hace sonar su silbato y el equipo local, con valentía y sin reblar anotaba un ensayo sobre la bocina en el minuto 80. Un ensayo que sin embargo no fue transformado y solo elevó 5 los puntos en el marcador.



Quedó así el marcador en 10-28 con una victoria para los turolenses fundamental en la carrera liguera, ya que se enfrentaran al Soria el próximo día 13 domingo en otro desplazamiento largo que pondrá a prueba a los toricos.