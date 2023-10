El rugby turolense cumple veinte años

Por

Más de medio mundo centra su mirada, desde el 8 de septiembre y hasta el próximo 28 de octubre, en Francia. Allí, las potencias internacionales del rugby se encuentran disputando una Copa del Mundo que aquí en España pasa casi desapercibida por la reducida popularidad de este deporte dentro de nuestras fronteras. Sin embargo, en Teruel el rugby se lleva viviendo con intensidad desde ya hace veinte años. El Club Teruel Mudéjar celebra su vigésimo aniversario esta temporada tras dos décadas transmitiendo los inmuerables valores de un deporte físico, de evasión y contacto en el que la agresividad y el mal ambiente brillan por su ausencia.



Lo que comenzó como una gamberrada de quince jóvenes turolenses que fueron retirados del trofeo Rector de la universidad por no pertenecer a la facultad en el año 1995 derivó en un proyecto de club que esta temporada ya cumple veinte años. El Club de Rugby Teruel Mudéjar se creó en el año 2003, después de que el Teruel Club Rugby, club formado por los mismos quince hombres que no pudieron participar en el trofeo Rector, dejase un primer poso de este deporte en la capital desde el 1995 hasta el 2000.



La temporada 2003-2004 fue la primera que disputó el club como hoy en día se le conoce a nivel autonómico. La idea de volver a formar un equipo costó esfuerzo y sacrificio, sobre todo para encontrar a jugadores suficientes que se unieran a un deporte desconocido para muchos. Tras varios meses de captación y puesta en marcha del proyecto, el Club de Rugby Teruel Mudéjar formalizó su inscripción como club deportivo el 17 de noviembre de 2003, sin tener idea de que veinte años más tarde seguiría siendo uno de los referentes de este deporte en la región aragonesa. El primer título liguero En tan solo un par de años, la entidad turolense logró colarse entre las mejores del territorio autonómico. Los turolenses, siempre condicionados por su ubicación geográfica con respecto a los equipos de Zaragoza, se las apañaban cómo podían para cumplir fin de semana tras fin de semana con el compromiso de la competición. En ocasiones, los del Rugby Teruel Mudéjar jugaban sus encuentros sin las quince piezas necesarias para hacerlo.

Pese a ello, las victorias iban subiendo a su casillero y los turolenses se veían en la parte alta de la clasificación casi sin creérselo debido a su corta edad como club. En apenas un año, el rugby de Teruel le plantaba cara al de Zaragoza, cuyos equipos se negaban a viajar hasta territorio mudéjar en muchas ocasiones.



Precisamente, esas negativas terminaron beneficiando al Rugby Teruel Mudéjar que, después de completar una gran temporada bajo las órdenes del entrenador francés Marc Ives, se proclamó campeón de la liga aragonesa al presentar una reclamación a la Federación Aragonesa de Rugby por la incomparecencia de su rival directo por el título. Tras varios meses de incertidumbre, los turolenses pudieron celebrar la consecución de un campeonato histórico para la entidad.

Entre Aragón y Valencia El nombre del Club Rugby Teruel Mudéjar no solo se ha extendido a lo largo y ancho de la comunidad aragonesa, sino también por la comunidad vecina. La entidad ha disputado siete temporadas en territorio valenciano, donde ha competido tanto en la tercera división como en la segunda, a la que consiguió el ascenso en el curso 2019-2020.



El club turolense tomó la decisión de regresar a competir en su tierra originaria de cara a esta próxima temporada, que arrancará el 21 de octubre, debido a la complejidad de los desplazamientos que debía afrontar en una categoría como la segunda valenciana.



De tal manera, el Rugby Teruel Mudéjar, que en principio podrá contar con cerca de una treintena de jugadores para la campaña de su vigésimo aniversario, tratará de levantar su segundo título de campeón de Aragón. Objetivo: más mujeres Las mujeres también han formado parte de la historia del club turolense a lo largo de sus veinte años. Varias temporadas el Rugby Teruel Mudéjar ha tenido equipo de Rugby 7 femenino, por lo que ese precisamente es uno de los principales objetivos del club de cara a los próximos años.



En la actualidad, entre tres y cuatro mujeres se entrenan junto al equipo sénior en las pistas de atletismo José Navarro Bau y las puertas están abiertas para que más jugadoras se sumen al proyecto.

El club también deposita confianza en que las jóvenes promesas femeninas que se forman en las categorías inferiores del club puedan ir aprendiendo hasta alcanzar la máxima categoría y puedan dar forma a un equipo femenino. Uno de los grandes sueños de la entidad de cara a un futuro no tan lejano. El deporte más sano En sus dos décadas de historia, el Rugby Teruel Mudéjar no solo ha dejado su nombre grabado en los terrenos de juego, sino también fuera de él. El buen ambiente reina dentro del equipo y los rivales se sienten como en casa cada vez que compiten en Teruel. En el tercer tiempo (tradicional reunión entre los dos equipos que se han enfrentado en la que no falta la bebida ni la comida), los turolenses también acumulan veinte años de anécdotas, amistades y diversión, siendo un buen ejemplo de que un deporte como el rugby fue inventado para ser disfrutado en comunión y armonía.

Veinte años lleva haciéndolo el Club Rugby Teruel Mudéjar.