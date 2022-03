El CV Teruel confía en recuperar a Villena tras la lesión de Dimitrov

Por

Mientras todavía está pendiente el Club Voleibol Teruel de conocer el alcance de la lesión del segundo opuesto del equipo, Martín Dimitrov, que tuvo que retirarse del partido que enfrentó el pasado sábado al equipo naranja con el Arenal Emevé, el cuerpo técnico está pendiente de la evolución de su atacante titular, el internacional Andrés Villena, que atraviesa una temporada irregular por los problemas físicos que arrastra desde principio de curso.



“No se le han podido hacer pruebas todavía”, explicó ayer el entrenador naranja, Miguel Rivera, en relación al gemelo del búlgaro Dimitrov. El cuerpo técnico está pendiente de que se desinflame la zona afectada para poder realizar una prueba diagnóstica que confirme el diagnóstico de rotura muscular y que establezca la gravedad de la misma.



En este escenario, el equipo naranja tendrá que esperar a ver si el internacional sanroqueño Andrés Villena recupera las “sensaciones” y puede competir este sábado en Manacor. En caso contrario, Rivera deberá recurrir a soluciones imaginativas, como ya ha hecho durante la temporada cuando han ocupado la plaza de spiker jugadores como el colocador Milan Jovanovic o los receptores Thomas Ereú y Greg Petty.



Dentro de la desgracia, la enfermería del CV Teruel no cuenta con ningún otro inquilino aparte de los dos opuestos.

Con la voz resignada, el entrenador del Club Voleibol Teruel se refería a la posibilidad de contar el sábado con Villena con un “esperaremos que esté”, aunque reconocía a continuación que “de momento no hay garantías”.



El opuesto andaluz está siguiendo un “entrenamiento de readaptación para solventar los déficit de fuerza que tiene”, confirmó el técnico naranja, que explicó que “hasta que no solvente esa falta de fuerza la rodilla se le irrita cuando se expone al estrés de la competición”.



En cualquier caso, el míster aseguró ayer que la idea que manejaba el cuerpo técnico era que Villena “pudiera jugar este sábado y también el próximo”, cuando el equipo se juega la posición final en la liga regular, que determinará los cruces en los playoff, aunque supeditó a las “sensaciones” del jugador para valorar esta opción. El jugador no participó el sábado con sus compañeros en el encuentro disputado en Los Planos contra Arenal Emevé. “Había estado bien durante la semana pero todavía necesitaba un poco más de tiempo. Le volvió a doler la rodilla después de haber entrenado el viernes”, y recordó que recurrió a Emilio Ferrández para los dobles cambios de opuesto y colocador efectuados en distintas fases del partido.



“Tendremos que tener preparado un plan A, plan B, plan C...” confirmó el entrenador, que trabaja con los diferentes escenarios para el partido de este fin de semana, que podrá contar con todos sus jugadores salvo los opuestos.