Miguel Rivera está de vuelta

Siete semanas sin pisar los Planos llevaba Miguel Rivera. El entrenador del CV Teruel volvió cargado de energía al Pabellón de los Planos, en el que dirigió su primer entrenamiento de la pretemporada. Con tres jugadores todavía por llegar, el entrenador planteó una sesión en la que el ataque, tanto dentro como fuera de sistema, fue el gran protagonista. El técnico madrileño podrá contar con todos sus efectivos a partir de la semana que viene, por lo que tendrá que ir probando diferentes combinaciones tácticas durante los primeros días.



Con muchas ganas y con una doble sesión de entrenamiento volvió Miguel Rivera de su estancia con la Selección Española en el Europeo. Por la mañana el trabajo físico con pesas fue el gran protagonista mientras que por la tarde se pusieron en práctica las acciones de ataque. Pese a que la ausencia de jugadores importantes ha marcado el desarrollo de la pretemporada naranja, el entrenador quiere comenzar a trabajar con la vista puesta en el comienzo de temporada.



Para ello esta semana incorporará a dos hombres importantes para la plantilla. Mañana llegará el receptor americano Greg Petty para reforzar una posición que hasta el momento contaba con dos efectivos como Jordi Ramón y Víctor Rodríguez. El experimentado jugador estadounidense tratará de adaptarse lo antes posible a su nuevo hogar. Rivera ha hecho todo lo posible desde antes de su fichaje para que Petty se encuentre a gusto en el club. “Hablo con él bastante a menudo desde antes que se cerrase su fichaje. Es importante que haya comunicación entrenador-jugador”, reconoció el técnico del cuadro turolense.



Además del receptor, el otro hombre que se incorporará a las órdenes de Rivera a lo largo de la semana será el de Pablo Bugallo. El central gallego es uno de los pilares del club y esta temporada cumplirá los 200 partidos vistiendo la camiseta naranja.



Para la siguiente semana queda el regreso de Andrés Villena. Rivera podrá contar con todos sus hombres a partir del lunes, cuando se reincorpore el opuesto gaditano. Desde el club se ha decidido dejar una semana más de descanso a uno de los referentes turolenses para esta campaña. Rivera confía en poder contar con el mejor nivel de Villena, por lo que apoyó la decisión de dejarle unos días más antes de su regreso: “Hemos optado por darle una semana más de descanso a Andrés. La necesita después de tener unas semanas muy intensas con la Selección y de sus circunstancias personales, ya que viene de recuperarse de su lesión”.



El entrenador, que cumplirá su sexta temporada a los mandos del CV Teruel, aprovechó el primer día para reforzar algunos de los aspectos a mejorar tras el partido de pretemporada frente al Río Duero Soria. Un encuentro “poco realista” según el técnico madrileño debido a la falta de efectivos con los que afrontó el encuentro el club turolense. “Entre las bajas de los jugadores que no habían llegado y alguna lesión (la de Dimitrov) que tuvimos la semana pasada, estábamos con alfileres”, afirmó Rivera.



El CV Teruel cayó por 3-1 en su visita a Los Pajaritos. El duelo estuvo marcado por las bajas de los turolenses, que poco pudieron hacer ante un Soria al completo. El encuentro de preparación terminó por ser un problema para los de Rivera: “Lo comentábamos Maxi y yo antes de viajar a Soria. No tenía mucho sentido el ir. Lógicamente teníamos que hacerlo por deferencia hacia el club de Soria”. Pocas conclusiones se pueden extraer del encuentro. Sin embargo, el cuerpo técnico tomó nota de algunas acciones e incluso Greg Petty pudo tener una primera toma de contacto, visual, con sus compañeros.



Con la mente puesta en el inicio de temporada, Miguel Rivera llega con pequeñas variaciones tácticas en sus sistemas: “Nosotros vamos adaptando y cambiando ideas. Tratamos de observar qué hacen los mejores equipos y por qué lo hacen”. La base se mantiene, por lo que jugadores importantes como Villena o Bugallo no tendrán problemas a la hora de adaptarse. Evolucionar sin cambiar drásticamente es el propósito del técnico madrileño para este inicio de curso.



De los objetivos prefirió no hablar Rivera en su vuelta a Teruel. La superioridad de Guaguas y su multiplicada inversión para esta campaña hacen que sea el gran rival a batir. No obstante, el CV Teruel buscará tener protagonismo a través de la constancia y la regularidad. “Nosotros vamos a ir semana tras semana tratando de rendir al máximo y lo que tenga que llegar, llegará”, comentó Rivera antes de comenzar una sesión especial. La primera de una temporada cargada de retos y en la que el CV Teruel volverá a tratar de conquistar el voleibol nacional y europeo. El partido de pretemporada contra el Valencia, confirmado Antes de comenzar la temporada el Teruel jugará tres amistosos más. A los dos que ya se sabían, frente al SPSP Tarragona en Barbastro y al Río Duero Soria en casa, se suma un tercer encuentro frente al Valencia en el Pabellón de los Planos. El encuentro contra los recién ascendidos será el último antes de que el CV Teruel comience la competición.



Miguel Rivera también aclaró su punto de vista de los encuentros amistosos que disputará su equipo: “Después de la presentación ante nuestro público aquí en los Planos, tenemos el último antes de empezar contra el Valencia. Espero que sean diferentes al de la semana pasada que, como hemos dicho antes, no es realista”.



Precisamente, el partido de presentación contra el Soria coincidirá con la disputa de la Supercopa, una competición en la que el CV Teruel no estará tras trece años consecutivos. Rivera reconoció que, en esta ocasión, la competición la jugarán el Guaguas y el Palma porque ambos equipos “se lo han ganado”.