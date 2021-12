El CV Teruel viaja a Soria con la moral por las nubes pero sin tiempo de entrenar

Por

Sin apenas entrenar y casi sin descanso después de haber disputado el jueves el segundo partido de diecioseisavos de final de la Challenge Cup europea contra el Tectum Achel belga en el que firmó su pase de ronda, el Club Voleibol Teruel llega hoy al pabellón de Los Pajaritos, en Soria, tras una breve escala en Teruel para disputar la última jornada de la primera vuelta de la Superliga Masculina de Voleibol. Los naranjas se enfrentarán al Río Duero Soria para intentar sumar los tres puntos e tratar de darle un zarpazo a la clasificación, mirando de reojo a los cruces que puedan producirse en la Copa del Rey al cierre de la primera mitad del campeonato.



El CV Teruel viajó ayer con una sonrisa como equipaje de mano y el billete a octavos de final en la maleta desde la localidad belga de Achel a Valencia y, desde allí, llegar a la capital mudéjar para pasar apenas unas horas antes de emprender de nuevo viaje hacia Soria. Entre tanto, esta mañana había prevista una “sesión de activación” para hacer llegar a los jugadores en la mejor forma física posible después de un largo viaje desde el centro de Europa.



Superar la primera ronda en la competición europea “era, seguramente, el primer objetivo de la temporada”, afirmó el técnico naranja, Miguel Rivera, ayer en rueda de prensa antes de emprender el viaje de regreso. Rivera apuntaba que cuando se diseñó “el proceso de esta temporada, sin tener este año la disputa de la Supercopa al inicio de la campaña, la idea era que el equipo se fuera construyendo paulatinamente. Y a nivel competitivo, era lograr la clasificación en la primera ronda eliminatoria de la Challenge Cup”, explicó el míster.



Sin embargo, el técnico turolense lamentó que su equipo no tuvo “mucho tiempo para celebrarlo” y htuvo que ponerse de inmediato a pensar en el partido de Los Pajaritos. “Son menos de 48 horas las que hay entre un partido y otro y es muy poquito tiempo para preparar este encuentro y llegar en las mejores condiciones”, explicó Rivera.



Sin embargo, la rápida clasificación del CV Teruel para la fase de octavos de final permitió a Miguel Rivera repartir la carga del partido entre toda su plantilla, dando descanso a las rodillas de los jugadores más habituales. “En los dos primeros sets habíamos conseguido clasificarnos y eso nos permitió dar descanso a los jugadores que acumulan más minutos, más número de saltos y que pueden estar un poco más fatigados, y pudimos repartir esos esfuerzos”, celebró el técnico.



Sin embargo, lamentó el tener que afrontar un “partido decisivo” en el que se puede determinar “estar más arriba o más abajo para la Copa del Rey” cuando a poco más de 24 horas del inicio del encuentro, establecido en horario único por la Federación Española de Voleibol a las 18:00 horas, la plantilla todavía se encontraba en Bélgica. “No hemos tenido tiempo de preparar nada a nivel de entrenamiento”, lamentó el técnico, que aprovechó la mañana de ayer en el hotel para hacer las sesiones de vídeo previas a un partido. “El pequeño handicap de no tener tiempo nos condiciona”, dijo Rivera.



El CV Teruel llega al final de la primera vuelta con la sexta plaza garantizada aunque podría incluso comenzar la segunda mitad del Campeonato en la tercera posición. “Si conseguimos ganar los dos partidos que tenemos, porque tenemos el partido aplazado con Manacor, y se da un resultado favorable en el duelo entre Melilla y Guaguas, podemos llegar a acabar incluso terceros”, analizó.



El CV Teruel llega a la jornada 11 de la Superliga en la sexta plaza empatado a 18 puntos con el Río Duero Soria, que es quinto, y a solo cuatro puntos del tercero, que el Melilla. Jukoski, tocado

La enfermería naranja no tiene inquilinos después del partido del jueves contra el Tectum belga. Solamente preocupa el colocador brasileño Pedro Jukoski, que el mismo jueves por la mañana se produjo un leve esguince en un dedo de su mano, lo que podría condicionar sus prestaciones. Sin embargo, el entrenador se mostraba confiado en el rendimiento del carioca, que incluso el jueves pudo jugar en partido europeo. “No parece grave, porque pudo jugar”, explicó Rivera.



El resto de la plantilla llega a este partido en buenas condiciones, a pesar del “estrés competitivo” y la exigencia de un desplazamiento tan largo como el de las últimas horas. Un rival no tan conocido

Miguel Rivera destacó, además, que el conjunto soriano ya no es tan conocido como lo hubiera podido ser hasta esta temporada. “No es un equipo al que conozcamos también. Ellos han cambiado bastante respecto a otros años. Han cambiado de entrenador, con lo cual juegan de forma diferente”, dijo el técnico madrileño en referencia a la llegada de Luis Alberto Toribio al banquillo numantino.



También ha cambiado “su principal referencia ofensiva”, que ahora es el opuesto Álvaro Gimeno. El jugador español de 205 centímetros de envergadura tiene “un potencial ofensivo importante y, además, saca bien y es un jugador joen pero con mucha experiencia que es internacional absoluto”.



Precisamente, Toribio explicaba en declaraciones recogidas por el medio digital Desde Soria que tendrán “enfrente al opuesto titular de la selección española y el máximo anotador de prácticamente todas las competiciones en las que participa, como Andrés Villena. No solo él, Bugallo, que lleva un montón de años a un gran nivel, el colocador, Petty… Es un equipo muy potente. Si ganan los dos partidos podrían colocarse terceros”.



Mientras, desde el club naranja se ha suspendido la expedición en autobús al pabellón de Los Pajaritos por la falta de interesados.