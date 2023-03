El equipo A del Club Tenis Teruel se cuela en las semifinales

Por

El equipo A del Club de Tenis Teruel vence a Soto por 1-3 en una eliminatoria marcada por el calor zaragozano para pasar a las semifinales del campeonato de Aragón. Los partidos comenzaban de manera simultánea en cuatro pistas. Como número uno Javier Morata, como número dos Fran Quesada, como número tres Adrián Morata, y como número cuatro Iván Juberías.



La eliminatoria comenzó con la victoria de Adrián Morata sobre su rival 6-2, 6-2 poniendo así el 0-1 favorable a los turolenses. Acto seguido, Fran Quesada le daba otro punto a los visitantes venciendo 6-4, 6-3 colocando así la eliminatoria 0-2 a falta de un partido más para llevarse la victoria. No tardó mucho en llegar, ya que el número uno Javier Morata hizo lo propio con su rival tras un primer set arrollador por parte del turolense 6-3 se metió en algún que otro problema en el segundo set, pero se sobrepuso 7-6 dándole así la victoria de los turolenses por 0-3, lo que les mete en la semifinales del campeonato de Aragón.



Con estas tres victorias, el tropiezo de Iván Juberías no tuvo un significado mayor y los turolenses pudieron pasar de fase.



Ahora esperan rival. En el próximo partido tendrán que volver a actuar como visitantes y existe la posibilidad de que se enfrenten contra el Stadium Casablanca, uno de los equipos más fuertes de la categoría, ya que cuenta incluso con un ex 30 ranking nacional y muchos jugadores jóvenes con muchísima progresión.