El St. Venecia ‘tira’ la eliminatoria con tal de no desplazarse a Teruel

El pasado domingo el Club de Tenis Teruel se estrenaba con su equipo B en el campeonato de Aragón por equipos absoluto. La entidad turolense avanzó de ronda, aunque lo hizo sin disputar su compromiso ante el Stadium Venecia B debido a que el conjunto rival no se presentó en las instalaciones turolenses para disputar los encuentros programados. A pesar de que la ausencia de su contrincante permitió a los de Teruel meterse en la siguiente eliminatoria, desde el Club de Tenis Teruel se presentó una queja a la Federación Aragonesa de Renis al considerar que los jugadores del club han sido “una vez más víctimas del centralismo que se vive en la competición de Aragón por equipos”. En el documento enviado al principal organismo del tenis aragonés, Fran Quesada, director deportivo y capitán de los equipos turolenses, exigió una mayor “dureza en las sanciones” a los equipos que decidan no presentarse para disputar los partidos que sean más allá de Zaragoza.



Lo que estaba llamado a ser una fiesta para el tenis turolense se convirtió en un nuevo episodio de dejadez por parte de un equipo zaragozano, que prefirió caer eliminado que tener que viajar hasta Teruel para disputar la primera ronda en la categoría Segunda Masculina del campeonato de Aragón por equipos absoluto.

Los jugadores del equipo B del Club de Tenis Teruel se presentaron en las pistas dispuestos a arrancar la competición, pero se quedaron con las ganas. Y no es la primera vez que les ocurre una cosa parecida a esta, ya que en esta misma competición, el equipo turolense sufrió otro desplante por parte del mismo club el 19 de marzo de 2022.



Tras una segunda ausencia, desde el Club de Tenis Teruel se exige un castigo para el St.Venecia: “Se debería de aplicar una severa sanción a este club y que no sigan apuntándose para que no acudan a desplazamientos que no son cómodos”. “Como viene siendo habitual, una vez más somos víctimas del centralismo que se vive en la competición de Aragón por equipos, siendo Zaragoza el foco de juego de la mayoría de encuentros”, explicó Quesada en la queja formal enviada a la federación.



Desde la entidad turolense se proponen medidas como la inhabilitación de participar en esa competición a los jugadores que no se presenten o el descenso de todos los equipos que jueguen bajo el nombre del club que no comparezca.



Además, el Club de Tenis Teruel recalcó en el comunicado presentado al máximo organismo del tenis aragonés el esfuerzo realizado por los clubes tanto de Huesca como de Teruel para mantener viva la competición: “Nuestro equipo A y B cuenta con pocos tenistas y siempre se encuentran jugadores para poder participar en cualquier competición, pero claro hay que tener ganas, porque cuando competimos nos tenemos que desplazar, y lo hacemos gustosamente sea a Zaragoza o a Huesca porque nos comprometemos con el equipo y con la competición en sí”.



Tras lo sucedido, el equipo B del Club de Tenis Teruel jugará el próximo fin de semana su primer partido del campeonato de Aragón por equipos ante el Club de Tenis María de Huerva en los octavos de final de una competición en la que los turolenses buscan dejar una buena imagen en su estreno con el segundo equipo. El duelo será el sábado a las 10 de la mañana en las instalaciones turolenses. Por su parte, el equipo A también debutará este próximo fin de semana en la categoría de 1ªB ante la Asociación Deportiva Soto A. El estreno será en casa y tendrá lugar el domingo a partir de las 10:00 horas.