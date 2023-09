El Fraga concede y Jumaya dicta sentencia en favor del Calamocha (3-1)

Por

El CF Calamocha debutó ante su parroquia en Jumaya con un clara y holgada victoria ante una UD Fraga que concedió demasiado en su visita a tierras turolenses. Para empezar los oscenses encajaron un gol en el primer minuto de juego al conceder un despeje defensivo y eso les supuso una losa demasiado pesada de levantar. Tras el descanso y a los diez minutos el Calamocha volvía a marcar gracias a otro regalo en forma de gol en propia puerta y aunque a falta de un cuarto de hora el Fraga redujo las diferencias, su esperanza se redujo a unos pocos segundos pues nada más sacar de centro encajó el tercero y definitivo.



No hay duda alguna de que el Calamocha saltó al césped de Jumaya mucho mejor que su rival, pues todavía muchos espectadores no estaban situados en sus localidades cuando en el minuto uno de juego y prácticamente en la primera aproximación del los locales, la defensa oscense adolece de contundencia en un despeje franco y tras un rechace a la frontal del área grande en esa segunda jugada aparece Adán Pérez desde el costado derecho para sin pensárselo dos veces chutar potente y colocado en busca de la escuadra derecha superando a un portero fragense totalmente vendido. Los de Sergio Lagunas marcaban de manera tempranera y encarrilaban el resultado.



Como era de esperar en tanto encajado no le sentó nada bien a un Fraga que pese a botar de inmediato tres córners casi seguidos y poner a prueba a Unai Calavia muy pronto, jugaría a remolque durante todo el primer periodo. De hecho esas acciones de estrategia desde la esquina, donde el colegiado tuvo mucho trabajo por el fragor que exhibían los turolenses, fueron un fiel reflejo de la actitud mostrada por el once local durante todo el duelo, donde el rigor defensivo y táctico junto a una altísima tensión competitiva se mostraban como armas básicas.



Así y aunque los visitantes tuvieron durante muchos momentos más posesión y circulación, todo su juego quedaba acotado a zonas de poco peligro de gol. Por su parte el Calamocha no tenía ningún reparo en juntar sus líneas, despejar lo que le llegaba e incluso salir a la contra con mucha verticalidad. Tanto es así que bien pudo hacer el segundo al filo del cuarto de hora en un mano a mano de libro donde el portero salió vencedor, o rondando en el ecuador a la salida de un saque de esquina con un disparo lejano donde de nuevo Javier Gasca estuvo muy seguro. Dos llegadas Dos llegadas bastante claras que resumieron a la perfección la brevedad de la reacción de un Fraga que en este primer tiempo nunca estaría cómodo ni en defensa ni en ataque y al que además le costaría tener pelota, posesión de calidad y que no tendrían ninguna de verdadero peligro.



Sin cambios en el descanso ni de Sergio Lagunas ni de Miguel Rubio, tras el paso por los vestuarios la tónica del enfrentamiento apenas si varió y una vez más se pudo observar que quine lo tenía más claro era el Calamocha. El joven e inexperto equipo del Fraga volvió a enredarse en la tela de araña de los turolenses y auqnue tuvo el empate en una indecisión de la zaga local donde Unai Calavia volvió a estar muy atento, acto seguido en el 55´ Nieto recibía un envío en la banda izquierda y su centro al área sin aparente peligro se lo introducía en su propia portería un desafortunado Ormo. Todo un regalo del Fraga que prácticamente sentenciaba el partido.



La reacción visitante a este segundo tanto encajado fue más bien pobre y por enésima vez durante el duelo los jugadores calamochinos mostraron mucha mayor contundencia y seguridad en sus intervenciones. Los de Sergio Lagunas entendían mucho mejor lo que había que hacer y retrasando la presión sobre pelota a medio campo generaron muchas dificultades a un rival sin circulación fluída y pocas ideas, que además perdía el cuero con demasiada ingenuidad y se veía obligado a recular en inferioridad. Gol de San Agustín Con muy poco trabajo para Unai Calavia y su defensa, sorpresivamente y en una acción aislada en el 72´ el Fraga conseguía meterse en la pelea por el resultado con un gol de San Agustín. Pese a ser mejor hasta entonces todavía quedaba un cuarto de hora largo y cualquier cosa podía suceder.

No fue así, nada más sacar de centro el Calamocha disipaba cualquier tipo de duda sobre el resultado final y prácticamente en la siguiente jugada Pelegrín ajusticiaba al Fraga con un tercer tanto que mataba definitivamente el partido y que suponía la primera victoria en Liga y los primeros puntos de los de Sergio Lagunas.