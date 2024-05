El infantil del Alcañiz Club Patín se clasifica para el Campeonato de España de Hockey

Por

El equipo infantil del Alcañiz Club Patín se clasificó este fin de semana para el Campeonato de España de hockey que se disputará en Ripoll (Girona) del 24 al 26 de mayo. Los alcañizanos se clasificaron tras demostrar su gran nivel en una fase de grupos sin derrotas y quedar subcampeones en la fase Sector Norte.



Los del Bajo Aragón no pudieron comenzar de mejor forma la competición, y es que en la fase de grupos disputaron tres partidos en los que no conocieron la derrota. En primer lugar se enfrentaron al UDC Rochapea, al que vencieron por 4-1. Posteriormente se vieron las caras ante el CD Vetonia y no se bajaron del carro del triunfo, pues el partido acabó 6-2. Por último, actuaron como visitantes en el choque ante el Urdaneta y el resultado volvió a ser glorioso, aunque algo más ajustado, ya que resolvieron el partido con un resultado de 2-4.



Con estos resultados certificaron su pase a la fase Sector Norte, donde se vieron las caras en las semifinales ante la SD Ponferradina en un partido muy disputado, y es que el choque concluyó en empate a cero y fue necesaria la prórroga y los penaltis para dilucidar al ganador. En los penaltis consiguieron una ventaja de dos goles a favor, por lo que el último penalti ni se tiró. El portero alcañizano fue imparable. De esta manera, consolidaron su subcampeonato y estarán en Ripoll los próximos días del 24 al 26 de mayo en el campeonato nacional.

Así pues, una vez más Teruel vuelve a demostrar su potencial en el deporte nacional.