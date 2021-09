El Leleman, último escollo en la pretemporada naranja

Más bajas en la recta final

Teruel y Valencia. Dos ciudades, dos provincias, dos comunidades autónomas, pero muchas cosas en común. El encuentro de esta tarde podría ser lo más parecido a un derbi para dos equipos que afrontan la recta final de la pretemporada a falta de cuatro días para el arranque de la competición oficial. El CV Teruel recibe a un equipo con una gran influencia turolense. En una plantilla con bastantes caras nuevas, cuatro jugadores de Teruel defenderán los colores del Leleman Valencia en la temporada del debut en Superliga. Para los de Miguel Rivera, el duelo volverá a estar marcado por las ausencias, que se han convertido en las protagonistas a lo largo de la pretemporada. El cuadro naranja recibe a un recién ascendido, que será el último escollo antes de que empiece el curso.El Pabellón de los Planos acoge esta tarde el último partido de preparación, antes del debut en Superliga del próximo sábado ante el Ushuaia Ibiza. Tras la agónica victoria del pasado sábado frente al Río Duero Soria, el CV Teruel recibe a un Leleman Valencia, que perfectamente podría actuar con la condición de local, debido al gran número de jugadores turolenses que buscan su oportunidad en la capital del Turia.Javier Jarque, David de Juan, y los hermanos Mengod, Javier y Fernando, volverán a su ciudad de origen para disputar el penúltimo partido de pretemporada de un Lelelman Voleibol Valencia entrenado por el argentino Fabián Muraco, que ha cosechado grandes éxitos con la selección albiceleste.Para Miguel Rivera, el duelo de mañana es “un entrenamiento con otro equipo enfrente”. Sin embargo, el últimos amistoso de pretemporada de los turolenses servirá para dar un paso más en la costosa aclimatación tras un verano marcado por las ausencias: “Lógicamente queremos seguir trabajando ciertos aspectos para que el equipo vaya ensamblando sus distintas piezas hasta encontrar la versión definitiva que tiene que terminar llegando. Aunque no va a llegar ni mañana ni pasado, esto es un trabajo a medio plazo”.El CV Teruel llega al compromiso con dos ausencias confirmadas y con una tercera en dudas. A la ya conocida baja de Martin Dimitrov debido a una microrrotura fibrilar, que lo mantendrá alejado de las pistas entre dos y tres semanas, se suma ahora la baja de Thomas Ereu.El capitán es una de las referencias en los sistemas para un Miguel Rivera que explicó cómo se produjo la lesión del receptor. “Thomas se hizo la lesión en el calentamiento del sábado. Un pinchazo en la parte de abajo del cuádriceps, cerca de la rodilla. Tiene una ecografía esta tarde. Por ahora vamos a tomar cero riesgos. Él dice que las sensaciones son buenas, pero esperaremos a los resultados de la prueba”, comentó el técnico antes de iniciar la última sesión de entrenamiento previa al duelo de esta tarde en Los Planos. El resultado de la prueba determinará si el capitán puede jugar en el debut liguero del próximo sábado.Para el duelo de esta tarde, Rivera también tendrá que decidir si prefiere arriesgar o dar descanso al tercer jugador con problemas físicos. Mariano Vildósola arrastra unas molestias en el sacro, por lo que será duda hasta el último momento: “Mariano tiene un tema en la espalda. Es complicado porque arece que estás bien, pero luego recaes”.Con una escasa rotación y una pretemporada en la que las ausencias han sido las grandes protagonistas el cansancio se acumula cada vez más y la plantilla turolense no logra alcanzar el estado físico adecuado con el comienzo de la campaña a la vuelta de la esquina. Los tres enfrentamientos de pretemporada que ha disputado hasta el momento el CV Teruel no son suficientes para imaginar una versión parecida a la que deberá ir mostrando el equipo en una Superliga cada vez más exigente. Desde el banquillo del equipo turolense se visualizó un partido “muy de pretemporada” del que Miguel Rivera pudo sacar algunas conclusiones: “Los dos equipos cometimos bastantes errores. Todavía hay desajustes y faltas de comunicación”.Sin embargo, la presentación en Los Planos también sirvió para observar algunos detalles positivos en los que el equipo destacó. “También tuvimos cosas positivas: sacamos bien e hicimos muchos puntos en bloqueos. Jugamos relativamente bien para el momento en el que estamos, mientras el físico nos aguantó”, resumió Rivera.Teniendo en cuenta las complicaciones que han ido sacudiendo a la entidad desde que acabase el curso pasado, Miguel Rivera valora “positivamente” la pretemporada “en cuanto a la actitud de trabajo del grupo”. Una vez más, el entrenador madrileño puso el ‘pero’ en las “tardías incorporaciones de algunos jugadores, que nos han limitado por lo que físicamente todavía no estamos al cien por cien”.El pasado sábado en el partido de presentación ante Río Duero Soria las carencias físicas se hicieron notar. Tras dos primeros sets, sobre todo el segundo, con un gran nivel, el cuadro naranja se fue deshaciendo a medida que el cansancio iba haciendo mella en los jugadores. Rivera también realizó su valoración al respecto:“En el partido del sábado nos fuimos cayendo físicamente. Tenemos que ir encontrando ese puntito físico semana tras semana”.Con ese objetivo, el CV Teruel plantea el ‘casi derbi’ de esta tarde como un último escollo antes de alcanzar un nivel decente para competir en la máxima categoría del voleibol nacional. Lo del sábado ya no será un amistoso. Será el inicio de un reto ilusionante a la par que exigente en el que el equipo turolense tendrá que dar la talla.