El Léleman Valencia se lleva la victoria en el primer partido de la temporada

El Pamesa Teruel Voleibol no pudo con el Léleman Conqueridor Valencia en el primer partido de la temproada y cayo en el desempate por 3-2 (20-25 / 25-22 / 25-17 / 23-25 / 17-15).

Los turolense tenían que reinventarse después del último partido amistoso disputado hace siete días contra Río Duero Soria, y lo hicieron. El conjunto dirigido por Maxi Torcello saltó a la pista de la Universidad Politécnica de Valencia a lo grande, con hechuras de equipo campeón, con una imagen bien distinta de la del último sábado de septiembre. Así, sorprendió a Léleman del también técnico argentino Muraco y se llevó el primer parcial por un cómodo 20-25. Pernambuco se entendía de maravilla con Lorente y Vildósola brillaba en todas las facetas del juego.



Pero tras ese primer parcial, los locales ajustaron su sistema y supieron tomar las riendas del partido para poner contra las cuerdas a los aragoneses, que cedieron las dos mangas siguientes por 25-22 y 25-17.



No obstante, Teruel no le perdió la cara al partido y remontó el cuarto parcial para empatar el partido y asegurarse, al menos, el triste botín de un punto. En el tie break los de Torcello no pudieron defender la vantaja de dos puntos que habíanlogrado en la recta final y acabaron cayendo ante un Conqueridos crecido que tuvo al opuesto brasileño Amerim y al receptor valecniano Javi Monfort como protagonistas.