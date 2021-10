El Mendi Tour desembarca el sábado en Teruel

Por

El mejor cine de montaña y aventura se proyectará en la pantalla del Teatro Marín este sábado con el desembarco en Teruel del Mendi Tour. Ayer se presentó la actividad que por primera vez se desplaza fuera de Bilbao, donde se celebra el festival Mendi Film. La actividad se incluye en la programación del Otoño Cultural de Teruel.



El impulsor de la actividad, el escalador Javier Magallón autor del libro Aristas y crestas de Teruel, que se presentará como apertura de la velada, explicó que “el Mendi Tour es un evento que se realiza a lo largo de todo el año y que nace del DBK Mendi Film Bilbao Bizkaia, que es un festival internacional de montaña”. Magallón señaló que el Mendi Film Festival es “un referente dentro del sector de montañismo en el que a lo largo del año se presentan multitud de películas venidas de todos los países” reconociéndose a las mejores.



Dos de las galardonadas en la edición del Mendi Film 2020 se podrán ver este sábado en la pantalla del Teatro Marín. Serán la cinta L’Escalade Libérée y Free as can be, reconocidas con el Premio del Jurado MF 2020 y el premio a la Mejor película de Escalada MF 2020.



Completará la sesión la presentación Eneko & Iker Pou. Aupa Pou: Una vida encordados tras el cual se ha anunciado la firma de pósters de los escaladores.



Magallón explicó que le propuso “a Mendi Tour hacer una variación del festival” y “aprovechando que los conocía llegamos a convencerlos para que hicieran una adaptación” en la que les propuso “la presentación de mi libro”. Además, el escalador turolense conoció a los hermanos Pou escalando, por lo que “se dieron todas las circunstancias” para que el evento llegase a Teruel “con un formato que no habían hecho nunca”.



El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez, describió la cita de este sábado como “un gran evento que nunca habíamos tenido en la ciudad”. Por su parte, el concejal de Deportes del Consistorio turolense, Carlos Aranda, aseguró que para su concejalía “contar con los hermanos Pou, que son dos deportistas de alto nivel con una proyección muy importante en la escalada. Que podamos contar con estas dos personas resultará muy atractivo para los deportistas turolenses”. Precisamente, Aranda destacó que “la escala está siendo un deporte con gran proyección” y que registra un creciente número de practicantes.



El evento se celebrará el sábado 30 de octubre en el Teatro Marín, a partir de las 19:00 horas. Magallón explicó que “constará de una primera parte en la que se presentará el libreo Crestas y Aristas de Teruel”, escrito por él mismo. “Es muy importante. Creo que es la primera vez que se presenta en el Marín un libro que tenga que ver con la escalada o la montaña vinculada con la provincia de Teruel” dijo Magallón.



Además, participará en la presentación Armand Ballart, autor del epílogo del libro y que Magallón calificó como “uno de los más prolíficos aperturistas de españa”, que “es más importante que los Pou y que igual tiene 500 aperturas”.



La parte central del programa del Mendi Tour constará de la presentación de dos películas. L’Escalade Liberé es una cinta de un escalador francés que eleva la escalada al arte. La segunda proyección será Free as can be, en la que se aúna la juventud con la experiencia en la mítica pared del Capitán, en Yosemite.



Cerrará la sesión la presentación de los hermanos Pou del libro en el que explican su trayectoria y firmarán ejjemplares.



El Teatro Marín ofrecerá todo su aforo y las localidades se pueden reservar de forma gratuita en la página web del teatro teatromarin.es.