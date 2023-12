El Pamesa recibe necesitado de puntos al CV Palma

Pamesa Teruel se despide de la competición liguera de este 2023 recibiendo en Los Planos la visita del CV Palma. Tras un buen arraque los de Abel Bernal llegan sumidos en problemas. El equipo cerró la primera vuelta en zona de descenso y lejos de la lucha por entrar en la Copa del Rey. La cita comenzará a las 18:30 horas y estará dirigida por los colegiados Antonio Martínez y Ángel Romero.

El conjunto de las Islas Baleares apuntaba a buen nivel en el inicio de la temporada. La llegada del opuesto internacional Ángel Rodríguez permitía pensar en un salto en su rendimiento con respecto al año pasado. Sin embargo, en las últimas jornadas de la primera vuelta sus resultados no fueron positivos lo que les situó en la penúltima posición de la tabla. “Vienen en una situación complicada”, asegura Maxi Torcello.

Los problemas son tanto a nivel deportivo como institucional. En los últimos días un medio de comunicación balear atribuyó unas declaraciones a su entrenador Abel Bernal, posteriormente desmentidas por él mismo, donde se aseguraba que el futuro del proyecto era sumamente complicado. “A nivel deportivo Renzo Cairus se rompió un dedo el otro día y no sabemos si estará. Su posible ausencia les deja todavía en una situación más difícil. De la situación económica no tengo noticias. Imagino que en general no estarán atravesando un buen momento”.

La plantilla diseñada por el conjunto isleño para este año trataba de encontrar un hueco en la parte alta para intentar meterse en Copa del Rey. “Su situación actual muestra la paridad que existe en esta liga donde la mayoría de equipos están a un nivel muy alto y resulta difícil ganar partidos. Hay muchos implicados en la lucha por eludir el descenso que a nivel de puntos están muy cerca nuestro”, reconoce el preparador argentino.

Viejo conocido

Al frente del CV Palma está un año más Abel Bernal, compaginando tareas de jugador y entrenador, quien hace unos años defendió la camiseta naranja. “No llegamos a jugar juntos-asegura Torcello-. Pero nos conocemos bastante”.

Maxi tiene claro los puntos fuertes del rival de los que deberá estar pendiente el conjunto naranja. “Se apoyan mucho en su opuesto. Ángel Rodríguez es su jugador más desequilibrante y será muy complicado de parar. Además tienen buenos centrales. Aunque si no juega Cairus es un equipo que pierde mucho carácter. No obstante disponen de una plantilla muy combativa”.

La plantilla del Pamesa atraviesa por un buen momento deportivo. Sus dos últimos triunfos donde el buen juego ha resultado protagonista ha reactivado la ilusión. “Tenemos que aprovechar el tirón y no aflojar”, insiste el entrenador.

Con esta premisa por delante los planes de Torcello pasan por mantener el bloque que tan buen rendimiento está ofreciendo, dejando posibles oportunidades para el resto de la plantilla para momentos más avanzados del partido. “Estamos muy necesitados de puntos y por ello seguro que empezamos con los que están siendo habituales estos partidos. Según vaya la cosa iremos viendo irán entrando otros jugadores”.

Martínez en la cuerda floja

Esta decisión vuelve a dejar fuera de los planes iniciales del técnico a Miguel Ángel Martínez. El colombiano llegaba a Teruel tras contar muy poco en los planes de su anterior equipo y su situación en Los Planos se ha complicado con el paso de las semanas. “No sabemos que puede pasar en los próximos días. Tendremos una reunión para ver que decisión tomamos”, indicó.

Quien seguró no estará en el choque de esta tarde será Víctor Méndez. El centreal sigue arrastrando el esguince que se realizó durante el choque ante Leleman. “poco a poco su tobillo se va desinflamando pero sigue en recuperación. Posiblemente no vuelva hasta mediados de enero”. fundamentalmente su entramado defensivo.