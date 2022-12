El Pamesa Teruel busca en Lugo reencontrar su mejor versión

Por

El Pamesa Teruel afronta su penúltimo partido de la primera vuelta con el billete para la Copa del Rey bajo el brazo, pero con la intención de reencontrarse con su mejor versión tras la ajustada derrota, por lo visto en la pista pero no por el marcador, sufrida ante el Guaguas. La visita del conjunto naranja al pabellón de A Cachada se plantea como una oportunidad de oro para conseguirlo y, de paso, hacerse con tres puntos vitales para “quedar lo más alto en la clasificación” mirando de reojo a la Copa del Rey que tendrá lugar a finales de febrero. Maxi Torcello aseguró que la concentración será clave para vencer a un equipo muy necesitado, que todavía no ha puntuado pero que no querrá poner las cosas fáciles a su rival. El equipo turolense, que llega en un buen momento de forma aunque con las bajas de Stas y de Jorge Navarro, tendrá que reponerse rápido de las doce horas de trayecto en bus para saltar a la pista enchufado y así volver a recuperar su mejor versión con un triunfo.



La tercera derrota del curso, que llegó el pasado fin de semana en el Centro Insular de Deportes, no pasó excesiva factura en la moral del Pamesa Teruel. El equipo turolense tuvo visita al “dentista” la pasada jornada y aún así salió menos dolorido de lo esperado, ya que peleó los tres sets hasta el final y le complicó la vida al invencible Guaguas en más de una ocasión durante el encuentro. Pese al tropiezo, permitido tras la buena dinámica que atravesaba el equipo, los de Los Planos certificaron su clasificación para la Copa del Rey que se celebrará en Soria, por lo que el objetivo de los dos próximos partidos es sumar la mayor cantidad posible de puntos para escalar tantas posiciones como se pueda en la clasificación y así partir desde una zona favorable en la competición del KO. “Nos quedan dos partidos y esperamos poder puntuar. Primero que nada ahora contra Boiro, que es nuestro primer objetivo”, aseguró Maxi Torcello durante el viaje de doce horas en autobús que el equipo turolense completó en la jornada de ayer. El penúltimo obstáculo El partido de esta tarde será el penúltimo de la primera vuelta para un Pamesa Teruel que comenzó el curso con doble derrota, pero que quiere llegar al ecuador sumando seis puntos de seis posibles. Para lograrlo, Maxi Torcello aseguró que el partido “depende mucho de lo que hagamos nosotros”, por lo que el técnico naranja apostó por la concentración y la seriedad en un compromiso que se le puede complicar más de la cuenta en caso de no salir al cien por cien al tapiz de A Cachada: “Si vamos con mala actitud y relajados, seguramente nos pillen y sufriremos”.



Los números que registra el Rotogal Boiro y la posición que ocupa en la clasificación no son alicientes para el entrenador argentino, sino más bien aspectos que pueden suponer un peligro añadido al encuentro de esta tarde. “Son un equipo que está con problemas en la clasificación, todavía no sumó ningún punto, están recuperando a uno de sus mejores jugadores, es un equipo muy defensivo y les tienes que atacar cinco o seis veces para puntuar. Hay que jugarlo con paciencia, arriesgar menos y jugar ordenados en el bloque de defensa”, argumentó Torcello. Con diez jugadores El bloque turolense llega a Lugo en buen estado de forma tras una semana intensa de entrenamientos. Sin embargo, el técnico del cuadro naranja solo podrá contar con diez piezas de cara al duelo. A la baja de larga duración de Stas, se suma la ausencia de Jorge Navarro, que no pudo viajar con el equipo y por tanto no estará disponible para entrar en la rotación que Maxi Torcello puede plantear esta tarde.



Pese a que el preparador quiere mantener la concentración entre los miembros de la plantilla, el duelo ante el Rotogal Boiro puede suponer una buena oportunidad para introducir alguna modificación en el septeto titular. Al respecto, Maxi Torcello no desveló ninguna pista, pero sí que reconoció que los diez jugadores que viajaron a Lugo lo hicieron en plena forma: “Llegan todos en un buen momento porque ha sido una buena semana de entrenamientos”.



Vencer en Lugo puede suponer un paso adelante para asegurar un puesto entre los cuatro primeros clasificados al término de la primera vuelta de competición, ya que de no conseguir los puntos la situación puede resultar más complicada sobre todo si se tiene en cuenta que la semana que viene llega a Los Planos un Unicaja necesitado que parece haber despertado por fin de su letargo.