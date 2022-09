El Pamesa Teruel cae ante el Soria en su partido de presentación (1-3)

Por

La jornada festiva que ha vivido la afición turolense no ha podido acabar con victoria. El público tenía ganas de voleibol después del triunfo femenino en la Copa Aragón y de los actos que el club había preparado para presentar a los suyos ante la afición.



Así se lo ha hecho notar la afición al equipo en la presentación que ha tenido lugar antes del último compromiso de pretemporada del bloque naranja. Uno a uno han ido saliendo los jugadores de la primera plantilla, que han recibido los aplausos de un pabellón de Los Planos que demostró tener ganas de caminar junto al equipo en el nuevo desafío de este curso. Una vez presentados todos los componentes del primer equipo, el club ha rendido homenaje a los miembros de la directiva que este año han abandonado la junta y al diseñador de la camiseta para esta temporada.



Una vez concluidos los reconocimientos, Carlos Ranera, Maxi Torcello y Aharón Gámiz han prometido “compromiso, trabajo y dedicación” de cara a la temporada que arranca la próxima semana. Sobre la pista

Tras el acto de presentación, la pelota ha vuelto a bolar sobre la red de Los Planos en uno de los compromisos más exigentes de toda la preparación turolense. El nivel se ha notado, ya que los de Maxi Torcello han tenido que trabajar duro para hacer frente al Río Duero Soria, aunque no han podido reflejarlo en el marcador.



El duelo ha arrancado con un Río Duero Soria muy enchufado. Los visitantes han empezado mejor y Maxi Torcello no ha dudado en pedir tiempo muerto cuando el marcador reflejaba un 3-7 a favor de los sorianos. Aunque el ataque turolense ha mejorado por momentos con la figura de Pernambuco y ‘Stas’ como principales referencias ofensivas, la defensa no ha encontrado la solidez de otros partidos y los sorianos se han llevado el primer set con un contundente 15-25.



Poco ha cambiado en la segunda manga. Los visitantes, excelsos en el servicio, siempre han estado por delante en el electrónico. El bloque de Maxi Torcello lo ha intentado con ataques bien trabajados, pero los sorianos se han empeñado en aguar la fiesta al conjunto turolense y han construido un muro en la red, imposible de superar por los turolenses.



La reacción de los locales, con un par de buenos bloqueos por parte de Rubén López y Víctor Méndez, ha llegado demasiado tarde. El Río Duero Soria ha aprovechado su renta y ha terminado haciéndose también con la segunda manga para desesperación de un Maxi Torcello que ha intentado salvar la papeleta en el tercero de la tarde.



Comenzó intenso el equipo al volver a pista con Víctor Méndez llevando el dominio en el ataque, con un gran remate que generó algo de polémica. La defensa soriana ha seguido dificutando el trabajo a los de casa, que no han terminado de encontrar su mejor versión a pesar de la notable mejoría que ha experimentado el equipo. Las diferencias de varios puntos favorables al Río Duero que se habían visto durante las dos primeras mangas han desaparecido.



Aunque los de Torcello han mostrado su mejor versión para tratar de darle la vuelta, el cuadro visitante ha estado más acertado en los momentos clave del periodo. El bloque naranja ha reducido diferencias y a punto ha estado de igualarlo en varias fases, pero el trabajo no ha obtenido recompensa y el definitivo también ha caído del lado soriano. El Teruel ha logrado maquillar el marcador en el set adicional, en el que los de Torcello han mostrado una imagen más seria. La jornada festiva ha concluido con sabor amargo y el Pamesa Teruel Voleibol ha despedido la pretemporada con derrota, por lo que el club tendrá que mejorar si quiere arrancar el curso con buen pie.