El Pamesa Teruel comienza a mover ficha de cara a la próxima campaña

Por

Con la presente campaña finalizada tras caer en las semifinales de los play-offs por el título ante Río Duero Soria, el Pamesa Teruel Voleibol ya comienza a hacer los primeros ajustes para reforzarse de cara a próxima temporada. En este sentido, los primeros movimientos han sido de salida para abrir la puerta a nuevos fichajes. Así pues, dejan vacantes, Déxter Edwards, Muryllo Coutinho, Rubén López, Stanislav Neviadomskyi y Rodrigo de Melo Pernambuco, quien deja un importante vacío en el equipo, ya que es uno de los máximos anotadores del club naranja.



Todos ellos llegaron al inicio de la temporada 2022-2023 para de formar parte del Plan Renove de Maxi Torcello, con el que el entrenador argentino trataría de hacer olvidar el aciago año que vivieron el curso pasado. De esta manera, Coutinho y Stas llegaron para reforzar la recepción, Rubén López para formar parte del muro de Teruel, Edwards para dar buenas asistencias y Pernambuco para ser el brazo ejecutor de la entidad naranja. No obstante, el destino ha decidido ahora que los cinco jugadores y la entidad naranja separen sus caminos, aunque eso no podrá borrar el legado que, en cosa de un año, estos jugadores han dejado en la ciudad de Los Amantes. Las cinco salidas El primero en llegar fue Rodrigo de Melo Pernambuco. El Pamesa Teruel se hizo con sus servicios el día 5 de mayo de 2022 para cubrir el importante hueco que dejaba uno de los atacantes más prestigiosos del panorama nacional, el internacional Andrés Villena.



Pernambuco desembarcó en la Superliga Masculina para vestir la camiseta del Voley Palma, donde consiguió destacar como uno de los mejores atacantes de la competición, lo que llamó la atención del Pamesa. De esta manera, antes de que diera comienza la 2022-2023, el opuesto brasileño se puso bajo las órdenes de Maxi Torcello para ser el líder ofensivo del equipo naranja. Ante tal responsabilidad Rodrigo de Melo no se arrugó y respondió con creces, llegando a ser uno de los máximos anotadores. Así pues, al igual que ocurrió con Andrés Villena, con su marcha, Pernambuco deja un vacío importante en el ataque turolense y el listón muy alto de cara a los futuros fichajes. Respecto a su destino, todavía se desconoce, aunque suenan con fuerza dos países de gran renombre en lo que a voleibol se refiere: Francia y Corea del Sur.



El siguiente en recalar en la entidad presidida por Carlos Ranera fue Déxter Edward. En su caso, el colocador llegó procedente del Tarragona SPSP para ser un importante director de orquesta. No obstante, lo cierto es que la competencia del colocador nacional, Rubén Lorente, no le vino bien, ya que apenas pudo jugar partidos para demostrar su valía.



Rubén López fue el siguiente punto de mira de Maxi Torcello. El jugador ya llevaba cuatro años compitiendo en la máxima categoría del voleibol masculino a nivel nacional, ya que estuvo tres en el Arenal Emevé y uno en el Melilla Sport Capital. En aquellos clubes el central respondió a un gran nivel, motivo por el cual Torcello fijó su atención en él.



El central llegó a la entidad naranja hacia finales de mayo del año pasado con el rol de ser el tercer central. No obstante, la lesión de Axel Téllez le permitió brillar en momentos puntuales, así como el torneo del KO o los cuartos de final de los play-offs ante Unicaja Costa de Almería. Con esos detalles que demostró, Rubén López llamó la atención de Alemania, que es el destino al que podría partir el central español.



A principios de junio y finales de julio llegaron dos nuevas incorporaciones para apuntalar la recepción naranja. El primero fue Muryllo Coutinho, que llegó de la competición chipriota, donde jugó dos temporadas militando en el Enosis Paralimni (20-21 y 21-22). Antes había jugado en varios equipos en su Brasil natal, como el JF Volei, AVP Palmas, y también participó en la Uberlândia Academia do Vôlei.



El brasileño aterrizó para jugar como receptor atacante junto a Mariano Vildósola y Emilio Ferrández. Durante esta campaña tuvo momentos de resplandor, pero su rol se vio relegado a la rotación. Por otro lado, cabe destacar su papel fuera de la pista y es que el carisma característico de este jugador sirvió de pegamento para unir las piezas de la entidad naranja.



Stanislav Neviadomskyi, por su parte, fue una de las últimas incorporaciones de Maxi Torcello. El jugador llegó a finales de julio para cerrar la recepción turolense, sin embargo, lo cierto es que el infortunio no le dejó brillar. Primero la espalda y después el tobillo lo mantuvieron fuera de las pistas durante la mayor parte de la temporada, de modo que no pudo granjearse un hueco en la entidad naranja.



Así pues, estos cinco jugadores ponen fin a su etapa en Teruel, aunque no sin antes recibir el cariño del corazón naranja, y es que el club quiso despedirlos con unos mensajes emotivos y de agradecimiento, personalizados para cada uno de los jugadores, a través de sus redes sociales.