El Pamesa Teruel mantiene la racha a contracorriente El conjunto turolense ha ganado (3-0) un igualado partido ante el CV Manacor para sumar su sexto triunfo consecutivo.



El conjunto local ha tratado de prolongar su buena dinámica desde los primeros minutos con un gran trabajo en ataque. Sin embargo, en defensa le faltaba un plus al bloque de Torcello, que con dos bloqueos errados y un par de huecos mal cerrados ha permitido acercarse tímidiamente a los insulares en el electrónico durante los primeros compases.



Que los de las Islas Baleares no iban a poner las cosas fáciles a los de naranja era algo conocido por la plantilla turolense, por lo que no han permitido que el Manacor se aproximase más de dos puntos a base de potencia en las manos de Pernambuco, que ha vuelto a demostrar que el buen momento del equipo se debe en buena parte a su calidad. Tras el primer tiempo muerto de la tarde, pedido por el técnico visitante, Emilio Ferrández ha colocado a los naranjas en los veintes al finalizar una gran jugada, con un sobreesfuerzo en la red. No obstante, el parón ha sentado bien al Manacor que ha logrado reducir la renta turolense hasta los dos puntos y ha dejado la presión al bando de los de Torcello, que también ha recurrido al tiempo muerto antes de que los insulares igualasen el duelo con un parcial de 0-5.



Pese a la desconexión del Pamesa Teruel cuando contaba con mayor ventaja, la primera manga ha caído de su lado por 25-23. Idéntico resultado ha tenido el segundo set, cuando la relajación ha sentado demasiado mal a los de casa Las dudas no han permitido progresar del todo al equipo durante una primera fase que ha alternado aciertos de unos y de otros. En la otra cara de la moneda, el Manacor ha cumplido con lo previsto y ha comenzado a errar menos cada vez para desesperación del conjunto entrenado por Torcello. Los visitantes han tomado ventaja, pero el conjunto naranja ha vuelto a reaccionar.



El segundo set ha llegado con empate a veinte a la recta final y con la sensación de que la igualdad del primero podía repetirse. La única duda era el lado hacia el que podía decantarse una

segunda manga en la que el Pamesa Teruel había ido de menos a más. Pero, una vez más, Pernambuco se ha encargado de solventarla. Con dos grandes acciones ofensivas, un saque potente y un remate imparable sobre el líbero rival el brasileño ha vuelto a poner el 25 en el electrónico de los turolenses tras una buena reacción del equipo.



En el tercero se ha repetido la historia y los turolenses, han tenido que remar a contracorriente una vez más para cerrar el duelo en la recta final, donde los de Torcello ya ha demostrado en varias ocasiones que son infalibles. Los naranjas han vuelto a pelear hasta el final y en una última demostración de ímpetu y superación, los de Maxi Torcello han logrado hacer efectiva la remontada del tercer set con un trabajado tanto que se ha anotado Mariano Vildósola para provocar el éxtasis entre la afición turolense presente en Los Planos.