El Pamesa Teruel tiene seis semanas para encontrar su mejor versión

El año arrancó con victoria para el Pamesa Teruel Voleibol, pero sin ser demasiado convincente de cara a los próximos compromisos. Los naranjas se llevaron su último encuentro de la Superliga masculina, que lo enfrentó ante el colista de la tabla clasificatoria, el Villena Petrer, por 3-0, pero teniendo que esforzarse por demás en los dos últimos sets para sacar adelante el partido. Esta vez le sirvió, pero en posibles compromisos futuros, como la Copa del Rey, es posible que con jugar a medio gas no les sea suficiente.



En la previa del partido ante el colista, el técnico argentino, Maxi Torcello, comentó varias cosas, entre ellas destacaron la importancia de mantener la dinámica positiva que atesoraban antes del receso navideño, la importancia de demostrar su superioridad desde el inicio y la ventaja con la que contaban al mantener el ritmo competitivo después de haber tenido menos días de descanso que el resto. Bajo estas premisas salieron a la pista los naranjas y durante el primer set parecía que las palabras de Maxi eran ciertas, sin embargo, en los segundos sets el discurso cambió. Aunque los naranjas terminaron llevándose ambos parciales porque terminaron pesando los galones, lo cierto es que dieron síntomas de estar algo más aletargados, lo que les permitió a los del Villena Petrer llegar a ponerlos contra las cuerdas.



Este aspecto se convierte en sustancial de cara a las exigentes competiciones futuras donde especular y dudar no está permitido. En este sentido, uno de los torneos más importantes del voleibol español, la Copa del Rey, está a la vuelta de la esquina y al Pamesa no le bastará con bajarse del autobús.



El torneo del KO tendrá lugar los días del 15 al 18 de febrero en el Pabellón Europa de Leganés. Allí los mejores conjuntos de la Superliga Masculina lucharán por el primer título en juego del año 2024 en la máxima categoría nacional. El recinto acogerá a los ocho equipos más en forma de la competición al finalizar la primera vuelta de la liga regular, en un torneo que tendrá en la localidad madrileña una gran sede para la cuadragésima novena edición del gran acontecimiento de este deporte. En este sentido, al Pamesa Teruel Voleibol le tocará verse las caras ante su eterno rival, el Unicaja Costa de Almería, que actualmente parece estar en un gran estado de forma, ya que este marcha tercero en la Superliga con 10 victorias y 3 derrotas en su casillero, y persigue de cerca a sus dos contrincantes en el podio, el CV Guaguas, que está a tiro de 5 puntos y el Grupo Herce Soria, a tiro de 3 puntos. Así pues, los naranjas deberán recuperar su mejor versión de cara a dicha competición si no quieren ser eliminados a las primeras de cambio.



No obstante, para eso todavía hay tiempo, ya que aún queda algo más de un mes para que de comienzo el torneo del KO y al Pamesa todavía le quedan cinco partidos de Superliga para volver reencontrarse. La semana que viene recibirá la visita del San Roque, posteriormente tendrá que vérselas ante un rival directo como es el Cisneros Alter Tenerife, después llegará el momento de enfrentarse ante un hueso duro como es el Grupo Herce Soria, luego tocará viajar hasta Manacor y, por último, recibirán en Los Planos al Arenal Emevé.



Además, los de Torcello también podrán buscar su mejor nivel en una competición que hasta ahora les ha servido para salvar los muebles esta temporada, la CEV Challenge Cup. En Europa es donde, por el momento, mejor imagen y mejor voleibol están desplegando los naranjas, por tanto sus próximos partidos en los cuartos de final ante el Akaa Volley les pueden servir para insuflarles la confianza necesaria de cara a estos compromisos futuros de trascendencia.



El Pamesa Teruel Voleibol es un club experimentado y de raza, por lo que no hay duda de que en los momentos importantes regresará más fuerte y demostrará el porqué de su renombre.