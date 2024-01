El Pamesa repite en Los Planos sin tiempo para lamentaciones (18:30)

Por

Menos de 48 horas han pasado desde que el Pamesa se retiraba de la pista después de caer ante el Akaa en el encuentro de ida de los cuartos de final de la CEV Challenge Cup. Sin tiempo para lamentar lo ocurrido sobre el parqué de Los Planos, el conjunto turolense regresa este sábado a su pabellón para medir fuerzas con el CV San Roque, un recién ascendido que ya le puso las cosas difíciles al bloque de Torcello en el encuentro de la primera vuelta. Sin Víctor Méndez y con Isaac Valiño entre algodones por unas molestias físicas, el equipo naranja buscará reencontrarse con el triunfo y dejar en el olvido el tropiezo europeo.



El Pamesa Teruel afronta un nuevo desafío, de Superliga en esta ocasión, sin apenas tiempo para recuperarse de la contundente derrota sufrida ante el Akaa Volley. El equipo, que no tuvo un gran desgaste físico debido a cómo se desarrollo el encuentro, buscará quitarse el mal sabor de boca con una victoria ante su público antes de iniciar una semana que volverá a ser frenética debido al compromiso de vuelta de la competición continental. Tras el duelo liguero, el conjunto aragonés viajará el martes a Finlandia desde el aeropuerto de Valencia, pero tomará un vuelo de vuelta directo a Tenerife, donde el próximo sábado jugará ante el Cisneros.



Así pues, un triunfo ante el CV San Roque en Los Planos supondría un empujón anímico para afrontar ese carrusel de desplazamientos. “Toca pasar página. San Roque es un equipo que también está necesitado de puntos. Lo bueno es que el partido llega rápido para quitarnos estas malas sensaciones de juego y hay que aprovecharlo. Hay que borrar cabeza y empezar a remar de nuevo”, explicaba Maxi Torcello en rueda de prensa tras la derrota del jueves.



Cierto es que el equipo estaba cosechando buenos resultados en la competición liguera, por lo que Torcello intentará mantener la fórmula para superar a un CV San Roque que llega tocado, después de recibir un 0-3 del Melilla en la última jornada. Recuerdos de El Batán Sin embargo, Torcello y los suyos saben bien que no pueden relajarse ante un San Roque que en el duelo de la primera vuelta, disputado en el pabellón de El Batán, ya dejó claro que para nada es un recién ascendido cualquiera. En la única jornada intersemanal de esta Superliga, el Pamesa Teruel sudó y sufrió de lo lindo para conseguir el triunfo en su primer viaje a tierras canarias. Los de Alberto Rodríguez se llevaron los dos primeros sets gracias, en buena parte, a la actuación de su opuesto, Ulrik Dahl, que se ha convertido en uno de los jugadores revelación de esta temporada. El danés firmó una gran actuación, con 36 puntos en su cuenta particular, para poner en apuros a los turolenses, que tiraron de carácter y calidad para darle la vuelta al encuentro y terminar logrando la victoria en el tie-break.



Este sábado buscarán sufrir algo menos en Los Planos, aunque seguirán sin contar con la mejor versión de los dos hombres que más puntos consiguieron en el encuentro de la primera vuelta para los naranjas. Miguel Ángel Martínez, que hizo 29 tantos, volverá a partir desde el banquillo, después de dejar unas sensaciones agridulces, similares a las del resto de sus compañeros, en el encuentro del jueves. Víctor Méndez, que se encuentra a mitad de su proceso de recuperación y que en el duelo de El Batán firmó 18 puntos, tampoco estará presente en el encuentro de esta tarde, ya que espera poder llegar en plena forma a la Copa del Rey.



Así pues, Torcello volverá a repetir con el que se ha convertido en su septeto de confianza, con Zelayeta como opuesto y Fresquet y Téllez como dueños de la red. Aharón Gámiz también será otro de los fijos para el compromiso ante el CV San Roque. El capitán también dio la cara tras la derrota en la CEV Challenge Cup y tiró de veteranía para insuflar ánimo al vestuario: “Ahora debemos trabajar, pensar ya en San Roque y ya veremos el jueves que viene”.



Las lamentaciones no tienen ni tiempo ni cabida en una plantilla que volverá a saltar a la misma pista en la que el jueves no dio la talla para tratar de resarcirse y conseguir un nuevo triunfo en Superliga.