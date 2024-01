El Pamesa afronta un duelo directo ante el Cisneros por el quinto puesto (20:00 horas)

Por

Que el ritmo no pare. Después del partido del jueves de competición europea ante el Akaa, en el día de hoy los chicos del Pamesa Teruel Voleibol afrontan el último compromiso de esta semana de trajín. En este sentido, a partir de las 20:00 horas de hoy los de Maxi Torcello se verán las caras ante un rival directo como es el Cisneros Alter Tenerife en un partido que se atisba emocionante cuanto menos, ya que ambos contendientes pelearán por la quinta plaza de la tabla clasificatoria.



Dos equipos, una sola plaza en juego. En esta jornada Pamesa Teruel Voleibol y Cisneros Alter Tenerife se enfrentarán en un combate cuerpo a cuerpo por el quinto cajón de la clasificación. Por el momento es el Pamesa Teruel el que ocupa esta posición con 23 puntos, pero los tinerfeños los siguen muy de cerca, puesto que se mantienen en la sexta posición de la tabla clasificatoria con 22 puntos en su casillero.



Los canarios ostentaban esta posición antes, pero sus dos últimas derrotas ante CV Guaguas y CV Melilla, sumado a las dos últimas victorias naranjas ante Villena Petrer y CV San Roque, permitieron que los de Torcello los rebasaran en la clasificación general, de modo que los locales saldrán a por todas para recuperar lo que fue suyo. “Creo que va a ser un partido complicado porque tienen un equipo completo con buenos centrales, buen colocador, el opuesto también es un viejo conocido ya que rinde bien y está Gabriel del Carmen que también es un seguro”, comentó acerca de la dificultad del encuentro el técnico del equipo turolense, Maxi Torcello. No obstante, los de Teruel siguen empecinados en lograr el objetivo que se marcaron de cara a la segunda vuelta de la competición (alcanzar la cuarta posición), por lo que no se lo pondrán nada fácil, pues esta es una oportunidad perfecta para ganar algo de oxígeno respecto a sus perseguidores más directos. “Es una buena oportunidad para poder sacar una brecha ahí y alejarnos un poco”, declaró Maxi al respecto.



Los de Maxi han vivido una semana de mucho trote y hace apenas unos días sufrieron un duro varapalo al caer eliminados de la CEV Challenge Cup, pero pese a ello los naranjas se encuentran motivados para seguir dándolo todo en las competiciones nacionales: “Llegamos con una carga importante de viajes que cansa mucho, pero bien anímicamente, creo que el equipo se está encontrando bien. Además, creo que nos vamos con mejores sensaciones que en el anterior partido que jugamos contra el Akaa porque, quitando el primer set que nos ganaron con mucha superioridad, los siguientes sets se pelearon y pudimos reponernos de un mal inicio”, explicó Torcello.



Por su parte los de Tenerife llegan al encuentro algo malheridos después de esas dos derrotas y tratarán de reponerse, no obstante esos dos partidos no son lo más importante que han perdido, y es que en este mercado invernal también han perdido a uno de sus hombres más importantes en el ataque, Lucas Conde, que se marcha a jugar a Francia. Sin duda una baja sensible que podría beneficiar a los naranjas.



El último precedente que hay entre estos dos equipos y casi que el único, ya que el equipo de Tenerife consiguió el año pasado el ascenso a la máxima división del voleibol nacional, es el partido de ida que se jugó en Los Planos en la jornada cuatro. Este enfrentamiento se resolvió con una cómoda victoria para los naranjas, que tratarán de repetirlo este fin de semana: “El primer partido se nos dio muy bien y esperamos poder repetir ese encuentro”, comentó el técnico. Todo estudiado A nivel estratégico el trabajo esta hecho, y es que Maxi y su equipo técnico tienen claro por donde pasan las claves para poder llevarse la victoria. En este sentido, para Torcello el punto clave para explotar es “el receptor que juega en lugar de Conde, que si bien es un buen atacante, salta mucho y ataca fuerte, tiene debilidades en recepción”, por lo que tratarán de “jugar por ese lado”, y el líbero que también “sufre bastante”. El lado positivo Pese a que los naranjas vienen de sufrir un duro golpe con su eliminación de la competición europea, Maxi prefiere quedarse con el lado positivo, y es que ahora vana tener más tiempo para centrarse en las competiciones nacionales: “Terminó una etapa para nosotros en la competición europea y ahora es cuestión de volver a centrarnos en la competición de casa. Tenemos ahora tres semanas importantes para llegar bien a la Copa del Rey, que es la primera meta del club, y al estar fuera de la competición europea lo positivo es que vamos a tener un poco más de preparación”, expresó Maxi. Por tanto, ahora los naranjas aprovecharán para “trabajar físicamente, recuperar sensaciones y poder disputar los partidos de la mejor manera”, concluyó el preparador argentino.