El Pamesa Teruel cae derrotado pese a pelear de tú a tú ante el CV Guaguas (3-1)

Por

El Pamesa Teruel plantó cara y dejó una gran imagen a pesar de caer en su visita a un poderoso CV Guaguas que tuvo que emplearse para darle la vuelta al partido y terminar llevándose los tres puntos. Los de Torcello se impusieron en la primera manga, se vieron superados en la segunda y pelearon de manera insistente en las dos últimas, aunque finalmente se marcharon de vacío de Gran Canaria. Pese a la derrota, el cuadro turolense mantiene la cuarta posición de la tabla, después de que CV Melilla también perdiese ante Unicaja.



Superado el paréntesis copero y con un final de temporada regular apasionante por delante, el Pamesa Teruel saltaba a la pista del Centro Insular de Deportes ataviado con su indumentaria gris en busca de dar la sorpresa frente a un CV Guaguas que venía de caer en su aventura por la máxima categoría europea tras el triunfo de Copa en Leganés.



El encuentro arrancaba después de que se guardase un respetuoso minuto de silencio para honrar la memoria de las diez víctimas mortales del incendio de Valencia. El primer servicio era de los turolenses, pero el primer tanto se lo anotaban los grancanarios, con un remate por cuatro en diagonal de su opuesto, que iba a ser una de las cosas a evitar si se quería conseguir la victoria.

El primer intercambio de golpes se resolvía en favor de los locales, que conseguían una primera ventaja interesante en el marcador para ponerse con 6-2 gracias a una buena rotación de saque de Juan Pablo Moreno. Maxi Torcello pidió el primer tiempo muerto de la tarde en busca de soluciones.



Con Vildósola y un buen Valiño, los turolenses conseguían sumar puntos, pero el potencial local en la red era superior. Zonca no perdonaba ni una pelota que pasase cerca de sus dominios y el Guaguas se mantenía siempre con una renta de cuatro o cinco puntos arriba (11-6). La mejoría del Pamesa en defensa y un par de acciones inteligentes de Vildósola y Zelayeta permitieron reducir diferencias y colocar el 12-10 en el luminoso. Con el servicio del segundo de los dos argentinos, el cuadro naranja se metió de lleno en el duelo. Téllez creció en el bloqueo y puso el empate a 13 en el marcador. El cuadro de Torcello había sido capaz de detener el potente arranque de los canarios y eso era vital.



Un par de errores no forzados de la disciplina amarilla prolongó el buen momento de los aragoneses, que llegaron a ponerse dos por arriba para forzar el tiempo muerto (13-15). Los turolenses siguieron haciendo las cosas bien y cada vez sus rotaciones de saque hacían más daño a una recepción canaria que mostró ciertos problemas en alguna fase del encuentro. Tras un inicio arrollador del CV Guaguas, era el Pamesa el que llegaba primero a la veintena y lo hacía con una renta de tres puntos (17-20). Téllez mantuvo el dominio de la red y puso la primera bola de set para los suyos, tras unos minutos muy buenos del Pamesa Teruel. El mismo Téllez fue el encargado de cerrar la manga con otro potente remate imposible de detener para la zaga de Camarero (21-25). Superados Torcello sabía que este sábado su equipo tenía opciones de sobra para dar la campanada en Gran Canaria y no quería que sus hombres bajasen el pie del acelerador. El segundo set empezó con dominio visitante, aunque el Guaguas no tardó en darle la vuelta para tomar la iniciativa y volver a obligar al técnico argentino a pedir la primera pausa de la manga, al igual que en la primera (6-4).

El guion del capítulo inicial se repetía. El Pamesa lo intentaba con argumentos de sobra, pero la potencia canaria hacía que el electrónico reflejase una ventaja de cinco puntos favorable a los amarillos (11-6).



Ahora faltaba ver si, al igual que en el primer set, los turolenses eran capaces de darle la vuelta. Torcello volvía a detenerlo en el 13-6 para reorganizar conceptos. Sin embargo, en esta ocasión el cuadro de Camarero no parecía estar por la labor de desaprovechar la renta que había cosechado previamente. Su servicio cada vez generaba más problemas a una recepción turolense que se reponía pelota a pelota de las acometidas rivales para recortar tímidamente las diferencias (16-9).



Torcello daba entrada a Guillem Pont y a Miguel Ángel Martínez en busca de un último empujón antes de que los locales pusieran el empate a sets en el marcador. Los cambios avivaron algo al equipo, pero no lograron detener el avance de los amarillos, que cerraron la manga con un error no forzado de Zelayeta. Camarero se vio en apuros, dio entrada a Martín Ramos y a Graham Saxton y el CV Guaguas empezó a ser insuperable (25-15). La igualdad total

El tercer set arrancó con mucha más igualdad de lo que se había visto apenas unos minutos antes. El Pamesa regresó convencido de que podía sacar algo de provecho de su visita a las islas y no se dejó llevar a pesar de haber caído con dureza en el segundo asalto de la tarde.



Las diferencias eran mínimas durante los primeros puntos del periodo. El CV Guaguas se ponía uno arriba y el Pamesa igualaba a la siguiente acción. Y así repetidamente. Pero en un par de minutos Martín Ramos se hizo amo y señor de la red y agrandó las diferencias. Los canarios se colocaron 12-8 en el marcador e hicieron reaccionar a los aragoneses, que se agarraban al partido como a un clavo ardiendo.



Pero cuando el conjunto canario se pone a apretar es muy difícil de contener. Torcello seguía introduciendo variaciones para frenar al bloque de Camarero antes de que fuera demasiado tarde. Al bloqueo turolense le faltaba un puntito de intensidad para proteger su parte de la cancha, por lo que los insulares aprovechaban y llegaban primero al punto veinte (20-16).



En el tramo final de set, los turolenses estuvieron algo más desconcentrados de la cuenta y el Guaguas estuvo a punto de cerrar la manga en varias ocasiones. Pero los turolenses sacaron el pundonor que los caracteriza para alargar un poco más el set y obligar a Camarero a pedir un tiempo muerto con 24-22 en el marcador. El Pamesa lo peleó hasta el final, pero la balanza terminó decantándose del lado canario (25-23). La mejor versión naranja El 2-1 no hizo que el Pamesa bajase los brazos, sino todo lo contrario. En un gran arranque, los de Torcello dieron motivos para pensar en un posible tie-break al ponerse 1-3 y no dar muestras de debilidad.



La ventaja subió hasta los tres puntos mediante un Valiño que cada vez es más importante en los planes del técnico turolense. En el bando contrario, Wallyson Becerra era el ejecutor de la mayoría de puntos de los suyos y minimizaba la ventaja naranja a solo un punto (6-7). El esfuerzo turolense volvía a ser, al igual que en el encuentro de Copa del Rey, tremendo. Pese a ello, el equipo no perdía la paciencia y reforzaba el bloqueo en un momento crucial del encuentro. El Pamesa supo imponerse al dominio canario y obligó a Camarero a pedir su segundo tiempo muerto con el 11-14 en el luminoso.



La pausa y una decisión arbitral polémica parecían devolver a la vida al CV Guaguas, pero también encendían a un Pamesa que no se dejaba llevar en ningún momento. Empate a 15 superado el ecuador del set. Todo por decidir y una igualdad máxima en el Centro Insular de Gran Canaria. En ese momento, el cuadro amarillo dio un pasito adelante y puso un parcial de 4-1 que a estas alturas terminó resultando definitivo. Zonca acercó a los suyos a la veintena y forzó un nuevo tiempo muerto de Maxi Torcello, que había visto como en un instante todo se había dado la vuelta (19-15).



La fortuna volvió a darle la espalda al Pamesa Teruel y su esfuerzo quedó en nada ante un CV Guaguas que estuvo más preciso cuando tuvo que estarlo. Los de Torcello se lo dejaron todo una vez más sobre la pista, pero al final solo obtuvieron el premio moral de haber dado una gran imagen en casa del líder (25-19).