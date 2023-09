El Pamesa Teruel muestra su cara B y se da de bruces ante el Toulouse (0-3)

Por

Duro batacazo del Pamesa Teruel en su primer compromiso internacional. Los de Maxi Torcello, sin un sobrecargado Zelayeta sobre la pista, dejaron una versión muy lejana a la mostrada en los anteriores choques de la pretemporada. Los turolenses se mostraron incapaces de hacer frente al potencial del Spacers Toulouse y únicamente remaron a contracorriente durante los tres sets para terminar muriendo ahogados en cada uno de ellos.



En el compromiso más complicado de la pretemporada, el Pamesa Teruel debía demostrar que las buenas sensaciones dejadas en los tres compromisos anteriores no habían sido fruto de la casualidad y que la preparación estaba yendo por buen camino.



Enfrente, un rival sin demasiado nombre, pero procedente de una liga potente como la francesa, no iba a poner las cosas nada sencillas. Así lo demostró en las primeras sucesiones de golpes del partido. Saques potentes, defensas muy bien trabajadas, especialmente a nivel de recepción, y ataques efectivos dieron forma a la carta de presentación del Spacers Toulouse en Barbastro. Y eso se reflejó en el marcador, en el que los franceses se pusieron a dominar desde el comienzo (5-8).



Por su parte, el Teruel trataba de emular las actuaciones de sus anteriores encuentros amistosos; aunque en esta ocasión no parecía terminar de encontrar la fórmula con la que penetrar la defensa rival. En la red, los de Torcello no consiguieron solidificar ese muro que tan buenos resultados les dio la temporada pasada y que tan bien estaba funcionando en estos primeros duelos de preparación. El Spacers Toulouse se aprovechó de ello y mantuvo la ventaja entre dos y tres puntos hasta llegar a los veintes (18-21). En ese momento, el cuadro naranja apretó, pero llegó algo tarde. Los franceses ya habían trabajado lo suficiente como para cerrar el set a la primera de cambio y así lo hicieron (23-25).



Tocaba sacar la versión más seria si se quería derrocar a un conjunto francés, que dejó clara la diferencia de nivel entre los dos países. Y eso trató de hacer el Pamesa Teruel, aunque sin demasiado éxito. En un principio, los de Torcello centraron sus ataques en las figuras de Miguel Ángel Martínez y Mariano Vildósola, que buscaron los huecos de una muralla gala muy bien poblada y que en más de una ocasión anuló en forma de bloqueos los ataques de los turolenses. De tal modo, el Pamesa tuvo que remar a contracorriente para tratar de poner las tablas en el casillero de sets.



Durante prácticamente todo el segundo capítulo, los muchachos de Los Planos fueron por debajo en el electrónico. Miguel Ángel Martínez centró casi todos sus esfuerzos más en defender que en atacar ante la efectividad de los franceses que se hacían fuertes en la red y no perdonaban ni una sola opción de sumar puntos. Con 10-14 en el marcador, Maxi Torcello tenía que detener el encuentro para recomponer esquemas y darle indicaciones a su equipo. Sin embargo, el regreso a pista no fue mucho mejor, ya que el Pamesa encajó un servicio directo que se convirtió en una pesada losa durante todo el set.



El acierto del Toulouse junto a los errores del Pamesa Teruel pasaban una enorme factura al equipo aragonés, que se parecía poco al que disputó el primer duelo de pretemporada ante el Léleman Conqueridor Valencia. Con un saque mucho menos preciso y una recepción confiada en exceso por momentos, el bloque dirigido por Torcello fue incapaz de lograr la igualada en el segundo capítulo de la tarde. Más bien todo lo contrario.Por primera vez en este periplo de preparación, el Pamesa Teruel dejó muestras de debilidad y se dejó llevar en el tramo final. El electrónico terminó reflejando el 0-2 favorable al Spacers Toulouse, cuando tan solo había transcurrido una hora desde el inicio de la contienda (19-25). Reacción por momentos El tercer set comenzó con escasez de motivación por parte de los chicos turolenses, que veían cómo se les escapaba el compromiso más exigente de la pretemporada. Sin embargo, el equipo no dejó síntomas de rendición y aprovechó cada error no forzado de la escuadra francesa para tratar de meterse en el partido.



Pero el Spacers Toulouse tenía muy claro que si no cometía errores, su oponente iba a tener que sudar mucho para levantar la ventaja que ya poseía. Lo intentaba de nuevo Miguel Ángel Martínez, con remates en zona cuatro que en esta ocasión no llegaban a buen puerto; lo intentaba el muro naranja, con bloqueos que se colaban entre los dedos; e incluso lo intentaba el público presente en las gradas del pabellón Ángel Orús de Barbastro con aplausos cada vez que el Pamesa contaba con saque a su favor. Pero ninguno de ellos conseguía poner tregua en el avance de los franceses hacia el triunfo.



Fue Víctor Méndez el único que consiguió darle algo de esperanzas a los suyos, realizando un buen bloqueo en la red para enlazar varios puntos seguidos que dejaron a los de Torcello un punto por delante con respecto a sus rivales (14-13). El buen hacer del central naranja dio alas a los de Torcello, que superado el ecuador del tercer set encontraron su mejor versión, junto a la mostrada en la recta final de la primera manga. La igualdad se abría paso y los turolenses daban todo de ellos mismos para desequilibrar la balanza. Una gran acción defensiva de todo el equipo permitía aumentar la renta a los dos puntos y poner rumbo hacia el 2-1.



A pesar de la insistencia de la defensa del Toulouse por arruinarle la fiesta a su oponente, los turolenses pudieron agrandar las diferencias hasta rozar con la yema de los dedos el primer set a su favor. Fue entonces cuando el ataque naranja volvió a mostrar carencias. Los franceses se pusieron a tan solo un punto con 22-21 en el marcador. Un par de malas recepciones le permitieron al Spacers Toulouse poner la igualada a 23 en dos acciones. Y los franceses, con una rotación de saque muy poderosa pudieron darle la vuelta. El partido estaba en su mano, pero el primer servicio decisivo se marchó fuera para alivio de Torcello y compañía. En la siguiente acción, un block out volvía a darle la oportunidad a los del país vecino. Miguel Ángel Martínez se la jugó para tratar de mantener con vida a los suyos, pero más bien consiguió lo contrario. Su remate encontró la red y el 0-3 se convirtió en realidad (24-26).



El cuarto set, que suele ser habitual en los partidos de pretemporada, también cayó del lado francés (22-25).