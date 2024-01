El Pamesa Teruel regresa a la competición con una victoria a medio gas ante el colista (3-0)

Por

El Pamesa Teruel consiguió estrenar el 2024 con un triunfo más difícil de lo esperado ante un colista que quería regalarle a su afición, que acudió en masa a la cita, los primeros tres puntos de la temporada por Reyes. El equipo de Torcello mostró su superioridad en el primer set, pero se relajó más de la cuenta en los dos siguientes y le tocó sufrir para sacar adelante el partido. Finalmente, los pequeños detalles y la calidad de la plantilla turolense marcaron la diferencia.



Pamesa Teruel y Volei Villena Petrer se enfrentaban, con equipaciones de tonalidades muy similares, en el primer encuentro del año. Los turolenses saltaban a la pista de nuevo con tres receptores -Zelayeta, Vildósola y Emilio Ferrández- para tratar de conseguir el triunfo ante el colista de la Superliga Masculina.



La contienda comenzaba con errores en ambos bandos y un Zelayeta atinado a la hora de rematar, lo que permitía que el Pamesa tomase una tímida ventaja inicial que no se marchaba más allá de los dos puntos (3-5). Después del parón navideño, el juego de tanteo entre ambos bloques fue el principal protagonista durante los primeros compases del encuentro. Los locales intentaban anular el bloqueo visitante, pero el Pamesa empezaba a hacerse fuerte en la red para sumar un par de tantos importantes que aumentaban la renta a su favor (5-9). Emilio Ferrández empezó a entrar en juego desde la zona de zaguero, conectando una buena pipe para forzar un block out que en la siguiente acción se repitió en favor de los alicantinos. Sin embargo, el juego de los de Torcello parecía más efectivo que el de su rival y un bloqueo de Áxel Téllez agrandaba algo más las diferencias (7-12).



Los turolenses llegaban al ecuador de la primera manga con una ventaja de seis puntos después de que Emilio Ferrández también se hiciera fuerte en la red para forzar el primer tiempo muerto de la tarde (8-14). Tras la pausa, Valter puso en apuros a la defensa naranja, pero Rubén Lorente respondió con una mano rápida para no perder la confianza ganada hasta el momento. Los alicantinos trataban de reaccionar y mostraban una ligera mejoría, pero la ventaja que ya se había granjeado el bloque turolense en el inicio de contienda le servía para vivir con algo más de tranquilidad cuando el set empezaba a acercarse a su conclusión (12-18).



Miguel Ángel Martínez y Guillem Pont entraban a la cancha para tratar de cerrar la primera manga. El colombiano sumaba el vigésimo punto para el equipo de Torcello y el conjunto de Alicante volvía a pedir tiempo muerto. En esta ocasión, el paso por los banquillos le vino bien al equipo local, que recortaba diferencias y hacía que Maxi moviese su banquillo. El Volei Villena Petrer se llegó a poner a tan solo tres puntos de diferencia, pero Zelayeta, con un buen remate y un gran esfuerzo defensivo, pudo cerrar el primer set para los naranjas (20-25). Excesiva relajación El Pamesa había ido de más a menos, pero eso había sido suficiente para tomar la primera renta importante de la tarde. Ahora debía confirmar las sensaciones del inicio de partido y no confiarse más de la cuenta para tratar de hacerse con un triunfo cómodo para iniciar el año. Sin embargo, Osorio empezaba el segundo set con ganas de dar guerra y no permitía que los turolenses se fuesen en el marcador. Más bien sucedía todo lo contrario. El remate de Zelayeta se marchaba fuera y el Volei Villena Petrer conseguía ponerse por delante por primera vez (4-3).



Con el saque de Fresquet, el equipo de Torcello cambió por completo. Los turolenses no solo le dieron la vuelta al marcador, sino que completaron un gran parcial de 1-5 para conseguir una ventaja de tres puntos y forzar el primer tiempo muerto del segundo set (5-8). Los errores locales le seguían dando vida a un equipo que combinaba acciones muy bien elaboradas con otras mucho menos acertadas. La clave pasaba por recuperar la regularidad mostrada al inicio del encuentro (9-12). A pesar de no encontrarla del todo, los puntos seguían subiendo a su marcador y la ventaja se mantenía cercana a las tres unidades a favor de los visitantes en todo momento (11-14).



Así fue, al menos, hasta que el bloqueo alicantino contuvo el ataque de los turolenses y la renta se redujo a tan solo un punto, tras un fallo de saque de Ferrández superada la mitad del set (14-15). Lejos de reaccionar, el Pamesa Teruel se vino abajo y el Volei Villena Petrer lo aprovechó para volver a ponerse por delante, aunque en esta ocasión en un momento mucho más peligroso por lo cercana que estaba la conclusión del set (18-17). Los locales llegaban primero a la veintena, en buena parte, gracias a su trabajo de recepción, pero los visitantes igualaban solo un saque después. Tras el empate, Valter fallaba un remate crucial y le daba una mínima renta vital a los turolenses (20-21).



La igualdad era la tónica dominante en la parte final del set y un error en la rotación de los alicantinos puso el 23-24 en el electrónico. Rubén Lorente cazó el remate de los locales y el Pamesa Teruel hizo los deberes, aunque con mucho más sufrimiento que en la manga inicial (23-25). Despiste resuelto a tiempo La imagen ante el colista no había sido buena en el anterior set, pero aún así el equipo de Maxi Torcello se encontraba a solo un set de sumar los primeros tres puntos del 2024 a domicilio. El inicio del tercero tampoco fue positivo por parte del Pamesa Teruel que, tras una decisión arbitral y un mal remate, se encontró con una desventaja de tres puntos (5-2).



Áxel Téllez se encargó de alejar las sombras y volver a acercar a los suyos en el marcador, pero el Volei Villena Petrer parecía algo más motivado que su oponente (5-4). De hecho, los alicantinos seguían aprovechándose de los fallos turolenses y obligaban al equipo de Torcello a reaccionar si no quería verse sorprendido por el colista de la clasificación (9-6).



La diferencia de calidad entre los dos equipos se hacía patente en ese momento de partido. Aunque el Pamesa no estaba jugando bien, el empate regresaba al marcador al llegar al ecuador y eso seguía dando alas al equipo turolense, que no sentía la presión al contar con dos sets de ventaja (13-13). Pero la falta de claridad en el ataque le volvía a pasar factura al bloque de Los Planos, que se veía tres abajo de nuevo a medida que se acercaba el final de la tercera manga (19-16).



Las cosas se torcían y el Pamesa empezaba a pisar el acelerador en busca de una remontada que le permitiese cerrar el encuentro lo antes posible. La defensa naranja estaba siendo mejor que su ataque hasta el momento, pero era el momento de sumar puntos para poner la igualada y Vildósola se echaba el equipo a la espalda para colocar el 21-20 en el marcador. Otra vez con Xavi Fresquet al servicio el equipo mostró una buena versión y empató un set que se le había puesto cuesta arriba. Zelayeta volvió dejar claro que es de lo mejor que tiene el Pamesa Teruel y en sus manos podía tener la victoria, ya que con 23-23 era el argentino el que iniciaba su rotación de saque.



Su primer envío fue resuelto por el equipo alicantino, aunque el remate de Osorio se marchó fuera y los turolenses tuvieron la primera oportunidad de sumar los tres puntos. Sin embargo, los de Torcello no fueron capaces de aprovecharlo. Fue el Volei Villena Petrer el que dispuso de la siguiente bola de set, aunque tampoco fue capaz de aprovecharla. Finalmente, dos grandes acciones de Emilio Ferrández terminaron dándole el triunfo al Pamesa Teruel en una tarde más complicada de lo esperado, que terminó resolviéndose por detalles a favor de los turolenses (25-27).