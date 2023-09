El Pamesa Teruel se da un festín en Mora para arrancar la pretemporada (3-0)

Por

Sin ningún tipo de compasión arrancó la pretemporada el Pamesa Teruel ante un equipo llamado a ser rival en la parte alta como el Léleman Conqueridor Valencia. El estreno en Mora de Rubielos, que culminó con aplastante victoria para los naranjas, también sirvió para disfrutar de la primera exhibición de Miguel Ángel Martínez, -el mejor del encuentro- con la camiseta naranja y para empezar a ilusionarse con la aparentemente potente plantilla de esta temporada.



Buen ambiente en Mora para inaugurar la pretemporada del Pamesa Teruel. La grada del pabellón municipal estaba repleta de aficionados que no querían perderse un enfrentamiento que ya empieza a ser tradición del final veraniego y que el año pasado maravilló a todo el país con unos cuarto de final coperos para la historia.

El nivel de pretemporada, no obstante se iba a asemejar más bien poco a lo visto aquella tarde en Los Pajaritos.



Pese a eso, el primer punto también cayó del lado naranja, por medio de una buena pipe de Emilio Ferrández, que quería comenzar el curso igual que terminó el pasado: por todo lo alto. Los de Maxi Torcello empezaron mejor que los de su compatriota Muraco, pero pronto los errores propios de la pretemporada empezaron a llegar y la contienda se igualó (6-6).



Los saques de Rubén Lorente y Víctor Méndez permitieron coger ritmo a los turolenses, que agrandaron la renta hasta los tres puntos. Con la primera buena dinámica del encuentro, Miguel Ángel Martínez, el nuevo opuesto naranja comenzó a sacar a la luz todo su potencial. Saque potente, salto potente y remate potente. Un triple combo que puede dejar muy buenos resultados en Los Planos y que este miércoles abrió la brecha hasta los seis de ventaja (16-10).



Los reflejos de Aharón Gámiz, que sigue estando en forma un año más, y el buen hacer de Vildósola tanto en el saque como en la recepción fueron suficientes para mantener cifras similares a las conseguidas hasta el momento y tintar la primera manga de color naranja (25-18). Segunda manga La ventaja inicial permitió ampliar la rotación a un Maxi Torcello que dio entrada a Valiño y Fresquet, dos de sus nuevos hombres de esta temporada. No obstante, el que se encargó de hacer sufrir a la defensa valenciana continuó siendo el mismo que en el primer capítulo, Miguel Ángel Martínez.



El opuesto dejó jugadas de bella factura, que hicieron disfrutar a la grada, pero también a sus nuevos compañeros, que empezaron a conocer las habilidades del joven colombiano. Mientrastanto, el electrónico reflejaba cierta igualdad con mínimas ventajas que se transformaban en empates cada pocos intercambios (8-8).



Fue entonces cuando la defensa turolense volvió a brillar. Rubén Lorente colaboró y Valiño también se empeñó en comenzar a demostrar por qué el Teruel fijó su mirada en él. Pero la altura del pabellón, que le robó el protagonismo al juego en varias ocasiones, y un par de errores naranjas en ataque fueron suficientes para darle la vuelta al marcador (11-12).



Los valencianos supieron aprovechar esa mínima ventaja para ir haciendo camino hacia la igualada, teniendo que superar a un Gámiz magistral y a un Martínez incombustible. Pero el Teruel no se rindió y peleó cada punto para llegar a la recta final con empate a 22. El primer punto de set fue para el Léleman, tras un block out de Víctor Méndez, que se repuso en la siguiente acción. Había que llegar a los 26 para decidir la manga y de nuevo el cuadro visitante partía con la mínima ventaja. Y de nuevo dejaban con vida a un Pamesa Teruel bastante serio para tratarse del primer duelo de pretemporada.



Dos bolas de set más tuvieron que pasar para que Miguel Ángel Martínez volviera a opositar para el MVP del partido. En sus manos estaba el segundo set, pero su saque se marchó algo largo. Tocaba esperar, al menos un par más. En una emulación de aquel eterno tie break de Copa del Rey, parecía que ninguno iba a resolver la manga. El Pamesa fue el primero en llegar a los 30, pero tampoco consiguió cerrarlo, ni a la primera ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. De nuevo un set interminable que, finalmente, se fue para el bando turolense tras un error no forzado de los de Valencia (34-32). La ilusión, muy viva Con dos sets de renta, los turolenses no bajaron el pie del acelerador en el inicio del tercer capítulo y se hicieron con un 3-0 de parcial. Los de Torcello parecían no entender de amistosos ni de pretemporadas; iban enchufados a por la primera victoria, sin contemplaciones.



Muy bien tenía que hacer las cosas el cuadro valenciano en lo que restaba de set si quería detener el aluvión turolense, que seguía imparable con 9-5 en el electrónico.



Todo le salía bien a un Pamesa Teruel que hacía cantar a la afición desplazada hasta Mora de Rubielos, que veía como su equipo podía matener muy viva la ilusión cosechada el pasado año.

Los turolenses volaban por encima de la red a la vez que el marcador iba añadiendo dígitos a su casillero y manteniendo inmóvil el de su oponente (14-9).



Pero el carácter argentino de Fabián Muraco tampoco permitía que los suyos se dejasen llevar y todavía fueron capaces de reducir algo las diferencias antes de la recta final. Sin embargo, el rodillo naranja no tuvo piedad y cerró el festín veraniego con un contundente 25-13.



Tras el triunfo del Pamesa Teruel, ambos equipos disputaron un cuarto set para tomar algo más de rodaje en este inicio de pretemporada tan ilusionante para el bando comandado por Torcello.