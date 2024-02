El Pamesa Teruel visita Manacor en su mejor momento de forma (18:00)

Por

Este sábado a partir de las 18:00 horas el Pamesa Teruel Voleibol se verá las caras ante el CV Manacor a domicilio en un nuevo encuentro de la Superliga Masculina en el que esperan seguir estirando la dinámica positiva que atesoran. Sobre el papel el Pamesa Teruel se erige como el equipo favorito a llevarse los tres puntos dada su superioridad, pero tampoco será un paseo de rosas, ya que el CV Manacor ha demostrado ser un equipo aguerrido y con argumentos durante lo que va de temporada.



El Pamesa Teruel marcha quinto en la clasificación y viene en su mejor dinámica, mientras que los locales ocupan el noveno lugar y no pasan por su mejor momento. No obstante, estas condiciones no valen de nada cuando el balón echa a volar. Los naranjas son optimistas, pero son conscientes del desafío: “Nosotros esperamos sacar una victoria allá, pero siempre es un campo que cuesta mucho. Es muy pequeñito, el techo es muy bajo, hay mucha gente apoyando al equipo, son un conjunto muy aguerrido y contra todos que jugaron todos los sets fueron muy igualados”, comentó el técnico argentino, Maxi Torcello.



Son conscientes del reto que tienen por delante precisamente por lo que ocurrió en el partido de ida que se disputó en Los Planos, y es que los de Torcello tuvieron que sufrir tinta para poder llevarse el triunfo, pues tuvieron que ir al set adicional para conseguir el 3-2 favorable. “Me espero un partido complicado, ellos nos va a apretar mucho”, admitió Maxi.



Además, en esta ocasión los manacoríes llegan al encuentro con una novedad en su plantilla, y es que en este mercado de invierno se hicieron con los servicios de Anton Dixen, un nuevo colocador que llega para suplir la baja del experimentado armador César Martín. Se trata de un chico joven danés, de 19 años, que llega procedente de la liga danesa y del que todavía no hay mucha información, ya que no ha disputado ningún encuentro, lo que supone una incógnita para el equipo de Torcello: “No sabemos mucho que nos vamos a encontrar. No creo que sea espectacular, así un gran fichaje, pero seguramente los va a ayudar”, explicó Torcello.



No obstante, es de justicia reconocer que aquel Pamesa de principio de temporada poco o nada tiene que ver con el de ahora, y es que los de Torcello acumulan seis jornadas sin conocer la derrota y en el último partido ante Soria sacaron a relucir su mejor voleibol para vencer a uno de los colosos de la competición. “Sinceramente creo que si jugamos de la misma manera que lo estamos haciendo vamos a conseguir el triunfo, pero va a ser trabajado y duro. Sobreponernos a muchas adversidades y obstáculos nos hizo muy fuertes y ahora creo que somos un equipo bastante duro de batir”, declaró Maxi al respecto. La paciencia Si hay un aspecto en el que el equipo ha experimentado una notable mejoría ese es la paciencia. Antes era normal que el conjunto se desesperase en los momentos más complicados de partido, sin embargo, en los últimos choques está sabiendo sufrir y mantener la cabeza fría cuando van por detrás para obtener resultados positivos, por lo que ante Manacor Maxi espera mantener esta filosofía: “Últimamente lo que mejoramos mucho es trabajar con más inteligencia cuando estamos en posiciones incómodas. Contra Manacor es cuestión de hacer lo mismo”, explicó. El campo En lo deportivo, como cada partido, los naranjas tratarán de presionar a sus rivales desde el saque para evitar que puedan armar sus jugadas y generar peligro. No obstante, también tendrán que estar atentos al saque rival, pues, en esta ocasión, la recepción va a jugar un papel fundamental, ya que el pabellón se caracteriza por su techo bajito, lo que hace que, ante saques potentes, las recepciones se marchen altas y terminen tocando el techo. “Será cuestión de adaptarnos rápido al campo y jugar inteligente, apuntó Torcello. Víctor empieza a carburar La recuperación de Víctor Méndez cada vez está más cerca, aunque desde el club son cautos dada la importancia de la lesión. Por el momento, el jugador ya se va reincorporando poco a poco a los entrenamientos y ya va probándose. “Víctor se está reincorporando poco a poco a los entrenamientos. Todavía le va a costar un poco porque aún está empezando a saltar. Es un proceso lento de recuperación, así que con él será cuestión de ir viendo cómo va evolucionando”, comentó Maxi al respecto.



Para este fin de semana el jugador va a estar en la lista, pero todavía es pronto para que pueda competir al máximo nivel: “Va a estar en la lista pero si podemos evitar que juegue mejor”, concluyó Maxi.