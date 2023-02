El Pamesa Teruel vuelve a mostrar su mejor versión para vencer al Barça (3-0)

Por

El partido ante el Barça Voleibol se presentaba como una primera toma de contacto de cara a los playoffs, ya que el Barça podría ser uno de los rivales del Pamesa Teruel en las eliminatorias por el título. Una prueba que los turolenses superaron con creces, ya que, tal y como hicieron ante Arenal Emevé, volvieron a recuperar su identidad, que estuvo más desaparecida en enero, para llevarse el encuentro por un contundente 3-0.



Los barceloneses fueron los encargados de poner el balón en movimiento, sin embargo el primer punto fue para los turolenses que, con un bloqueo triple, le negaron la ofensiva a los culés y colocaron el primer punto a su favor. Algo que no hizo más que despertar la rabia azulgrana que respondió con buenos golpes y consiguió colocar un parcial a su favor de 2-6.

Con esta situación, el Teruel lo intentaba, pero todas sus intentonas eran respondidas con acierto por parte del equipo azulgrana. Así, el marcador se marchó al 7-11, con los visitantes todavía por delante.



El Barça era consciente de la relevancia que tenía este partido para ellos, pues una victoria sería de gran ayuda para la guerra que mantiene con Arenal Emevé y Unicaja por las posiciones de abajo de los playoffs. Así pues, salieron a por todas y se hicieron con el dominio de la red y del saque, lo que combinado con el desatino turolense les dio una ventaja importante en los primeros compases.

En vistas de la situación, Maxi Torcello introdujo el primer cambio. Entró Coutinho para sustituir a Ferrández y la cosa cambió. El equipo consiguió reducir distancias y, tras un remate de Pernambuco y un bloqueo de Víctor Méndez, el Teruel consiguió reducir el parcial a un punto (17-18).



A partir de ahí la igualdad fue máxima. Con el 20-23 para los cules Maxi se vio obligado a pedir un tiempo muerto que diera aire a los suyos y evitase que el primero fuese para el Barça. Funcionó. Los turolenses sacaron su rasmia característica para conseguir el empate y, por tanto, alargar el set más allá de los 25 puntos. Así, aquello se convirtió en un intercambio de golpes continuo que, finalmente, cayó del lado turolense (29-27).



Con la confianza ganada en el primer set, los turolenses tomaron la iniciativa en el segundo, aunque el Barça no se daba por vencido. Sin embargo, dos errores del Barça cedieron cierta ventaja al Teruel (8-5), que no desaprovechó la oportunidad y se lo tomó como una invitación para conseguir más puntos. Así, los naranjas fueron capaces de poner el marcador en un cómodo 16-11 a su favor.

Mientras Los Planos rugía con los puntos de su equipo, el set se marchaba al 21-15 y todo se ponía de cara para los naranjas, lo que levantaba la crispación de los jugadores del Barça, quienes lo pagaban con el árbitro. Finalmente, pese a que el Barça trató de evitarlo, los turolenses se llevaron el segundo set por un claro 25-20 y encaminaban el partido.

El tercer set comenzó decantándose para el Barça, pero enseguida aparecieron Pernambuco y Vildósola para truncar las aspiraciones culés y poner el luminoso favorable a los naranjas (4-2). No obstante, esto no intimidó a los azulgranas, que consiguieron darle la vuelta y situarse de nuevo por delante (5-8).



Incluso con el marcador en contra, los turolenses se encontraban fuertes y lejos quedaban ya los cuadros de desconexión. Así, los de Torcello fueron capaces de reponerse y devolver la igualada en el marcador. A partir de ahí, el partido asumió de nuevo la tónica del primer set y volvió a convertirse en un intercambio de golpes constante, del que volvió a salió victorioso el Pamesa con un Rodrigo Pernambuco excelso. Así, los naranjas consiguieron cerrar el tercer set con un 25-21 y llevarse el partido por un resultado final de 3-0. Un Pamesa Teruel comprometido contra el cáncer Con motivo del día mundial contra el cáncer, que tuvo lugar el 4 de ferbero, el Pamesa Teruel ha querido mostrarse también comprometido con la causa. Así pues, antes de que diera comienzo el encuentro se llevó a cabo un acto para demostrar su compromiso y conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer.



En este acto, el presidente del Pamesa Teruel, Carlos Ranera, estuvo acompañado del Presidente de la Junta Provincial de Teruel de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Joaquín Larramendi, la gerente de la Junta Provincial de Teruel de la AECC, Belén Royo, y varios voluntarios de la asociación, entre los que estaba Ramona Martín Guillén, quien relató su propia experiencia con la enfermedad. Todos ellos quisieron mandar un mensaje a la sociedad de la importancia que tiene mantenerse unidos ante estos casos y la importancia de la investigación, pues en 2030 se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer, por lo que la investigación se erige como crucial para conseguir el objetivo de que, por lo menos, el 70% de los pacientes que luchan contra esta enfermedad puedan superarla. Reconocimiento a Stas El jugador ucraniano no pudo estar en el partido después de que el infortunio le jugara una mala pasada, pues, tras superar su lesión en la espalda, el jugador volvió a lesionarse en su tobillo durante los entrenamientos de la semana. Por ello, su equipo ha querido tener un bonito gesto con él y, tanto antes como después del partido, han vestido una camiseta con su número para mostrarle su apoyo. Además, el público no dudó en unirse al reconocimiento y no dudó en mostrarle su amparo por medio de vítores y aplausos.