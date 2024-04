El pelotón de la permanencia engulle a cada vez más equipos

Por

De la mano de la innegable y ejemplar reacción del CD Teruel en estos tres últimos meses de competición, el resto de los equipos sometidos a la pelea por evitar el descenso de categoría está empezando a carburar y cosechar también victorias cuyo efecto está siendo el de implicar a nuevas escuadras en la dramática lucha de la permanencia. Trece de los últimos dieciocho puntos ha cosechado el cuadro de Jardiel en el último mes y medio de liga y, aún así, no abandona las posiciones de descenso.



No lo hace porque los demás equipos de la zona baja también van haciendo sus deberes. El Sabadell, el equipo que marcaba la permanencia hasta esta última jornada, conseguía el sábado la victoria remontando un gol inicial del Fuenlabrada en feudo madrileño. Aún ganando, la victoria siguiente del Tarazona ante un difícil rival como el Celta Fortuna saca del descenso a los zaragozanos y mete en él a los vallesanos. Junto con el Real Unión, configuran todos ellos un triple empate en puntuación de permanencia, 33 puntos, dos por encima del Teruel.



Más aún. Osasuna Promesas se confirma como el último pasajero de un tren de destino incierto, el de la permanencia o el descenso de categoría; ganaban 2 a 1 los navarros al potente filial del Barça, pero la remontada culé les deja anclados con 34 puntos. Son duodécimos, pero sólo tienen un punto de ventaja con el descenso y están tan solo tres por encima del CD Teruel.



La jornada dominical confirma pues la configuración de un amplio pelotón de luchadores por la salvación; entre el Osasuna B, con esos 34 puntos, y los 31 de Teruel se coloca un póker de rivales por la permanencia que incluye al Cornellá con 34 unidades, y Real Unión, Tarazona y Sabadell con 33. Previsiblemente sumará 31 el Sestao, si se confirma su victoria parcial ante Majadahonda, a la espera de que se reanude el partido que quedó suspendido el sábado por incidentes en la grada. Con ellos serán siete los conjuntos que empiecen la semana inmersos en ese pelotón de la permanencia.



Por encima de este pelotón de la permanencia en el que el Teruel se ha ganado el derecho de participar con todas las opciones, otra tripleta de equipos más cómodos, pero en absoluto salvados aún. La derrota del Fuenla ante Sabadell le deja con 38 puntos, y dos más tienen el Lugo, que perdió en León ante la Cultural, y la Real B que no pasó del empate en Carballiño ante el Arenteiro. El que lo tiene cada vez más complicado es el SD Logroñés, que volvió a perder esta vez en Salamanca y observa cómo se le escapa la salvación, siete puntos por detrás de los 33 de Tarazona, Sabadell y Real Unión.