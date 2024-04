El Teruel se mantiene dos puntos por debajo de la salvación con 12 por jugarse

Por

El pitido final de ayer en el campo de Fuenlabrada terminó con la oportunidad que ayer el CD Teruel tuvo para dar un salto de gigante en sus opciones de permanencia en la categoría de bronce del fútbol español. El empate en el sur de Madrid no es malo, pero bien pudo haber sido una victoria que habría puesto al cuadro rojillo en puntuación de permanencia, que es la que tiene ahora mismo Sestao River. El cuadro vizcaíno logró empatar un partido que ayer se le puso cuesta arriba en Cornellá. Se adelantaron los catalanes, pero la igualada final de los de la ría les coloca con 38 puntos. Son los que marcan la salvación, la orilla.



En esa frontera se queda, un punto más arriba, el Fuenlabrada tras su empate con el Teruel. Y el Real Unión, que no pudo arrancar ni siquiera el empate en la visita que rindió ayer a Osasuna B; los tres puntos que ganan los navarros les permiten respirar, hasta tal punto que, con 41, se ponen cuatro por encima del descenso. También huye de la quema el Lugo, que ganó su partido ante el colista, Rayo Majadahonda, lo que coloca a los gallegos con 43 unidades ya dos partidos por encima de la pérdida de categoría.



La jornada está siendo particularmente negativa para el Sabadell, que perdió con claridad su partido ante Unionistas de Salamanca y es el primer equipo de la zona roja, anclado en los 37 puntos, tan sólo uno por delante de los turolenses. Y confirma, con doce puntos por disputarse, que Majadahonda será equipo de Segunda RFEF, y que con mucha probabilidad le acompañará el Logroñés, que no ha podido puntuar en el campo de Celta Fortuna. Cuatro a cero cayeron los riojanos, que ven cómo la permanencia se les escapa a diez puntos.



Para hoy, el Tarazona podría encaramarse a la permanencia casi virtual si acierta a vencer a la Real Sociedad B en su feudo. En caso contrario, sería el primer equipo de ese pelotón de aspirantes a la salvación, la decimosegunda plaza que ocupa y que ya superan Osasuna B y Lugo tras sus triunfos de ayer. Decimotercero queda Real Unión, con esos consabidos 39 puntos, empatado con la decimocuarta plaza del Fuenlabrada. En el puesto 15, el último que consigue la permanencia, Sestao River, uno por delante del Sabadell, dos por encima del Teruel y tres más que el Cornellá, como el póker de conjuntos ahora mismo más ahogados por las urgencias del descenso. Hoy se completa la jornada con los partidos de los aspirantes a subir a Segunda.